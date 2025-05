Santos: Soteldo e Rincón são convocados pela seleção da Venezuela

O volante Tomás Rincón e o meia-atacante Yeferson Soteldo, ambos do Santos, foram convocados pela seleção da Venezuela para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A dupla está na lista de 29 nomes divulgada nesta segunda-feira (27) pelo técnico Fernando Batista.

A Venezuela enfrenta a Bolívia no dia 6 de junho, às 19h (de Brasília), em casa, e quatro dias depois encara o Uruguai, às 20h, fora. As partidas são válidas pela 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias.

Tomás Rincón recuperou a titularidade do Santos em 2025, diferente do que aconteceu em 2024, quando passou toda a temporada no banco, atrás de Diego Pituca e João Schmidt. O volante venezuelano soma 19 partidas neste ano — no ano passado foram 28 no total.

Rincón chegou ao Santos em 2023 e, desde então, disputou 63 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. Ele veste a braçadeira de capitão quando Neymar não está em campo. Pela seleção da Venezuela, soma 141 partidas, com um gol marcado, e é considerado uma das principais referências da equipe.

Já o meia-atacante Soteldo retornou de empréstimo ao Santos neste ano. Em 2025, acumula 17 partidas e duas assistências. O venezuelano, porém, está fora dos últimos compromissos por conta de uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda.

Soteldo tem convivido com problemas físicos ao longo da temporada e já desfalcou o Santos em oito partidas. Neste ano, sofreu uma sequência de lesões: entorse no tornozelo, dores no músculo adutor da perna direita, contusão na coxa esquerda e dores musculares.

Soteldo em ação pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Veja abaixo a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Rafael Romo (U. Católica – EQU)

Alain Baroja (Always Ready – BOL)

Wuilker Fariñez (Águilas Doradas – COL)

Defensores

Nahuel Ferraresi (São Paulo – BRA)

Josua Mejías (Athens Kallithea – GRE)

Wilker Ángel (Juventude – BRA)

Christian Makoun (Levski Sofia – BUL)

Jhon Chancellor (U. Católica – EQU)

Thomas Gutiérrez (Libertad – PAR)

Jon Aramburu (Real Sociedad – ESP)

Alexander González (Emelec – EQU)

Miguel Navarro (Talleres – ARG)

Alessandro Milani (Lazio – ITA)

Meio-campistas:

José Martínez (Corinthians – BRA)

Yangel Herrera (Girona – ESP)

Cristian Cásseres (Toulouse – FRA)

Tomás Rincón (Santos – BRA)

Telasco Segovia (Inter Miami – EUA)

Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga – COL)

Eduard Bello (U. Católica – CHI)

Yeferson Soteldo (Santos – BRA)

Freddy Vargas (Maccabi Netanya – ISR)

David Martínez (Los Angeles FC – EUA)

Jefferson Savarino (Botafogo – BRA)

Juan Pablo Añor (Volos – GRE)

Atacantes:

Salomón Rondón (Pachuca – MEX)

Jhonder Cádiz (León – MEX)

Jan Hurtado (Gimnasia y Esgrima – ARG)

Josef Martínez (San Jose Earthquakes – EUA)