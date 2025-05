O domingo do atacante Neymar foi marcado por duas decisões que envolveram diretamente sua participação nos bastidores. De um lado, o Santos, clube que o atacante defende, teve um clássico contra o Corinthians, e de outro a Furia FC, time da Kings League em que o atleta atua como presidente, que disputou a final do torneio. Os momentos decisivos foram marcados pela atuação do camisa 10 nos bastidores, assumindo um “papel de liderança” nos elencos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A reportagem do Lance! apurou algumas ações tomadas pelo craque antes das partidas e a logística adotada no dia, que envolveu recado aos companheiros de time, vídeo e mensagens de texto.

As duas histórias se cruzam e, indiretamente, têm relação entre si. Primeiro pelo fato de que o jogador tem divido a atenção entre os compromissos primários como atleta do Peixe e a atuação como um dos principais nomes da marca Furia, onde tem boa relação com donos, entre eles Cris Guedes, seu amigo de infância. Neste domingo, as duas agendas também exigiram do atleta uma divisão de atenção nos dois jogos, cenário que se repetiu ao longo dos últimos meses.

continua após a publicidade

Com contrato até o meio desse ano, Neymar vem buscando uma recuperação definitiva das recentes lesões. Enquanto isso, acompanhou o crescimento da marca da Furia e o sucesso da Kings League no mercado brasileiro. Após a lesão muscular, deixou de frequentar os jogos do campeonato de fut 7 in loco passou de longe. Mas os planos do domingo foram diferentes.

No domingo, Neymar não esteve na Neo Química Arena na derrota do Santos para o Corinthians, mas foi ao Allianz Parque, onde a Furia FC venceu o rival Dendele FC e se tornou o primeiro campeão da história da Kings League Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Yuri Alberto marca novamente, e Corinthians vence o Santos em clássico pelo Brasileirão

Ainda assim, o atacante se fez presente ao lado do elenco santista ainda na parte da manhã do domingo. Neymar visitou os companheiros de clube no hotel onde o Peixe fazia sua concentração em São Paulo para o duelo contra o Corinthians pelo Brasileirão, que começou às 16h.

Além de encontrar pessoalmente com os jogadores e passar parte da manhã na rotina de concentração da equipe, o atacante gravou um vídeo que foi exibido no vestiário da Neo Química Arena antes do clássico.

O tom da mensagem, para além da motivação antes de entrar em campo, também abordou sobre o peso e a importância dos atletas estarem representando o Santos nesta temporada. A equipe vive um mau momento no Brasileirão enquanto o camisa 10 tenta se recuperar de lesão há mais de um mês para voltar a atuar pelo time.

A ausência dos gramados também foi um tema trazido por Neymar em seu contato com o time da Furia. Horas antes de se juntar no vestiário do Allianz Parque, dessa vez presencialmente, o atacante escreveu uma mensagem de texto enviada por ele diretamente no grupo dos atletas do time. O texto abordava a importância da dedicação do time em um momento onde ele, Neymar, está impossibilitado de atuar com a camisa do Alvinegro Praiano.

A mensagem foi enviada durante a passagem do jogador ao hotel onde estava o elenco do Santos, por volta das 9h30 do domingo. A interação direta com os jogadores pegou não só os atletas de surpresa, mas também os donos da Furia. A ação foi vista de forma positiva, principalmente pelos próprios jogadores, que têm no atacante a principal referência dentro do futebol, e causou comoção nos integrantes da Furia.

Mais tarde, compareceu ao vestiário e depois na cabine dos presidentes da Kings League. Neymar entrou em campo para dar dicas aos companheiros e celebrou do gramado os gols e a conquista da taça nos shoot outs. Além do time, a equipe tem vaga confirmada na Copa do Mundo de Clubes da Kings League, que acontece entre 1º e 14 de junho, em Paris, na França.

➡️ VÍDEO: veja a comemoração de Neymar pelo título na Kings League Brasil

Neymar esteve na final da Kings League Brasil. (Foto: Reprodução/FURIA)

Sorte em um, azar no outro

Enquanto Neymar celebrou a conquista do título da Kings League, o rumo do jogo do Santos foi bem diferente. O jogador viu de longe a derrota de sua equipe, que amarga a penúltima posição na tabela com apenas cinco pontos.

A partida terminou 1 a 0 para o Corinthians. O revés aumentou o jejum negativo que o alvinegro enfrenta neste momento. Contando Brasileirão e Copa Do Brasil, são seis jogos sem vencer. A última vitoria foi diante do Atlético-MG por 2 a 0, justamente na última partida de Neymar. O camisa 10 atuou por apenas 20 minutos antes de pedir para deixar o campo com problemas musculares.

Neymar completou um mês sem atuar pelo Peixe e vem intensificando seu processo de recuperação para voltar a entrar em campo. No meio de semana, o Santos tem o confronto contra o CRB, válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A partida pode marcar o retorno de Neymar aos gramados, mas ainda não há uma confirmação. O jogador, que tem contrato assinado apenas até 30 de junho até então, tem apenas mais três jogos (já considerando o duelo da Copa do Brasil) até a parada para o Mundial de Clubes da Fifa. Caso a Furia chegue na final da etapa internacional da Kings League, a decisão será disputada dia 14 de junho, dois dias depois da pausa para o Brasileirão.