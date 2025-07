Medalhista Fernando Scherer relata conflitos entre natação e vida familiar

O ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, participa do programa "Sensacional" nesta terça-feira (15), às 22h45, na RedeTV!. Durante a conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque, o medalhista olímpico brasileiro aborda os desafios que enfrentou para conciliar sua carreira esportiva com a paternidade.

Scherer, que conquistou medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e Sydney em 2000, relembra o período em que precisou se dividir entre os treinamentos e o nascimento de sua primeira filha, Isabella. O nascimento da criança coincidiu com o ano de sua primeira conquista olímpica.

- Para ganhar a medalha, tive que me ausentar da Isabella. Precisei treinar em Porto Alegre, ficar distante, então tive que abrir mão da coisa que eu mais amo - diz o ex-atleta sobre o dilema que viveu naquele momento.

Na entrevista, Fernando também compara suas diferentes experiências na criação das filhas.

- Da primeira [Isabella] me ausentei para nadar e com a segunda eu fiz o oposto, fui muito presente, muito permissivo. Há um ano e pouco, aprendi que o bom pai é o que demonstra autoridade, mas que ouve e acolhe (...). Hoje, sinto estar sendo preparado para ser o pai que eu gostaria de ter sido - afirma.

O ex-nadador encerrou sua carreira nas piscinas em 2007, aos 32 anos. Atualmente, aos 50 anos, dedica-se às atividades de empresário e palestrante.

Ao falar sobre sua relação atual com o esporte que o consagrou, Scherer declara:

- Ela [natação] foi o maior amor da minha vida, mas me causou angústias. Encerrei aquela página, fechei o livro e já estou em outra vida. Olho com amor, carinho, gratidão e honra. Valorizo, respeito, me emociono, mas não me convida para entrar em uma piscina -