Neymar reage a jogo dos playoffs da NBA; web critica

Neymar participou da transmissão do jogo 4 dos playoffs da NBA entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves na última segunda-feira (25), realizada pela ESPN (canal fecahdo) e pelo Diney+ (streaming). O jogador foi duramente criticado pela web por não ter reagido ao jogo todo e feito aparições esporádicas durante a partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do craque, participaram da transmissão o cantor Felipe Araújo, o jogador de vôlei Bruninho, o apresentador da ESPN Eduardo de Meneses, as influenciadoras Natália Guitler e Sofia Espanha e o comediante Renato Albani. Todos foram até a casa de Neymar para assistir a partida.

Durante o pré jogo e o intervalo, Neymar conversou com os demais convidados e completou desafios como arremessar em uma tabela montada e fazer uma competição de flexões. Durante o papo, o camisa 10 do Santos comentou sobre as diferenças entre como os jogos são realizados no Brasil e no exterior.

continua após a publicidade

-O jogo de basquete (NBA) você não vai só para assistir um jogo de basquete. Tem um show. Tem uma pausa, entra gente dançando. Tem outra, entra fãs fazendo cesto. Antes do jogo tem alguém muito famoso cantando o hino. Eles fazem para valer a pena você ir. Se você pegar como referência, é legal para o Brasil. No futebol, tem um jogo de 90 minutos e no intervalo não tem nada. Todo mundo vai antes para a porta do estádio ficar na resenha. Por que não dentro do estádio? Fazer uma coisa diferente? O entretenimento pode ser usado de várias formas. E sem prejudicar o foco de cada um - comentou Neymar.

Neymar durante a transmissão do jogo 4 dos playoffs da NBA (Foto: Reprodução/ X)

Veja a reação da web sobre a participação de Neymar na transmissão da NBA

abri a live do suposto jogador neymar na espn em que ele estaria supostamente fazendo um react de um jogo da nba e: ele simplesmente não está lá



supostamente faz aparições esporádicas, assim como em sua carreira de futebol



inaugurou o suposto react. fascinante. — murilove (@mu_rilove) May 27, 2025

liguei na transmissão do neymar na nba já tem uns 15 minutos e nada dele não é possível que até aqui ele desfalca o time — LIONEL FERREIRINHA DA SILVA (@morracasares) May 27, 2025