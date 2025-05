Santos fecha parceria com empresa para suporte nutricional aos atletas

O Santos anunciou uma nova parceria na área de nutrição esportiva. A Nutreon, empresa que atua no setor desde 2016, será responsável pelo suporte nutricional às equipes profissionais masculina e feminina, além das categorias de base do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O acordo prevê o fornecimento de refeições funcionais, suplementação e acompanhamento nutricional especializado, com foco na preparação física e mental dos atletas.

— Estar ao lado de um clube com tamanha história e legado como o Santos é mais do que uma conquista, é um reconhecimento do nosso propósito. Acreditamos que uma nutrição de excelência é parte essencial da formação de grandes atletas, e vamos entregar isso com o padrão Nutreon de qualidade e ciência aplicada — destaca Gabriel Capela, fundador e CEO da Nutreon.

continua após a publicidade

A Nutreon ganhou visibilidade nos últimos anos, especialmente após a entrada da empresária Carol Paiffer, conhecida por sua participação no programa Shark Tank Brasil, como sócia da empresa em 2023. Desde então, a companhia ampliou sua atuação no mercado, oferecendo serviços que vão desde consultorias até a produção de suplementos e refeições ultracongeladas.

Santos tem novo parceiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos fechou novos acordos

Recentemente, o Santos anunciou outros dois acordos. O primeiro é com a Minds Idiomas, uma rede de escolas de inglês fundada em 2007, que atua em todo o país oferecendo cursos presenciais e online, com foco em ensino acelerado e metodologias voltadas para a conversação.

continua após a publicidade

O contrato prevê a construção de uma escola de inglês dentro do centro de treinamento do clube, destinada exclusivamente aos atletas das categorias de base. A estrutura vai atender mais de 200 jovens, do sub-13 ao sub-20, e tem como objetivo oferecer formação educacional como parte do desenvolvimento dos atletas.

O segundo acordo é com a Allu, empresa especializada em assinatura de eletrônicos. A companhia, que se apresenta como a maior da América Latina no segmento e pioneira no modelo no Brasil, firmou contrato de cinco anos com o clube. A parceria insere oficialmente a Allu no quadro de patrocinadores do Santos e faz parte da estratégia da empresa de fortalecer sua presença no esporte e se conectar com o público jovem e digital.