Neymar rebate polêmica sobre Santos e Kings League: ‘Isso ninguém fala’

O nome de Neymar tomou conta do noticiário no domingo de clássico entre Corinthians e Santos mesmo com o atacante não entrando em campo. Isso porque o camisa 10 estava, poucas horas depois da derrota, na final da Kings League, no Allianz Parque. O jogador virou assunto na web e dividiu opiniões.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em uma publicação no Instagram, o perfil "Copa0011" publicou um comentário revelando que Neymar passou a manhã de domingo junto com o elenco do Santos. O jogador se manifestou respondendo o comantário com um emoji de risos e dizendo que "isso ninguém fala".

Neymar na Kings League

A Furia, que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, se tornou a primeira equipe campeã da Kings League Brasil na história. Em uma final disputada no Allianz Parque neste domingo (18), o time conquistou a taça inédita na disputa de shoot outs após empate em 5 a 5 no tempo normal.

continua após a publicidade

Neymar acompanhou de perto o título do seu time. O jogador compareceu ao estádio do Palmeiras e torceu na beira do gramado. O camisa 10 do Santos se juntou à equipe em fevereiro deste ano, pouco depois de acertar seu retorno ao Peixe.

Corinthians x Santos

Em um jogo sem muitas emoções, o Corinthians aproveitou melhor suas oportunidades, Yuri Alberto foi novamente carrasco do Santos e marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o Corinthians foi a 13 pontos na tabela, enquanto o Santos permanece com cinco pontos, afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª posição.

continua após a publicidade