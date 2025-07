A histórica campanha de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 é comparada por alguns internautas a trajetória do Fluminense no Mundial de Clubes. Na última edição da Copa do Mundo, a seleção marroquina foi eliminada na semifinal e, após perder para a Croácia, terminou a competição em quarto lugar, mesmo sendo considerada um "azarão".

Hakimi em ação pelo Marrocos (Foto: Alain JOCARD/AFP)

No pote 4 do sorteio para a fase de grupos, Marrocos foi selecionado para integrar o Grupo F, ao lado de Bélgica, Croácia e Canadá. Poucos acreditavam em uma eventual classificação para as oitavas de final, ainda mais na primeira colocação. No entanto, com a união entre desempenho e resultado, a liderança veio.

Já o Fluminense se classificou em segundo lugar, em um grupo onde enfrentou Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan no Grupo F do Mundial.

Na segunda rodada da fese de grupo, Marrocosos enfrentou a forte geração belga, comandada por Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Courtois. O favoritismo ficou apenas no papel: vitória de Marrocos por 2 a 0 e muita festa dentro do Estádio Al Thumama. Lembrando os heroicos empates do Fluminense com o Porto e o Borussia Dortmund no Mundial, sem sofrer gols.

Fluminense: o "patinho feio" do Mundial

Com sete pontos conquistados, portanto, a seleção ficou com o primeiro lugar, eliminando a cabeça de chave Bélgica, terceira colocada. Como o Fluminense eliminou o Porto no Mundial, um dos favoritos a classificação.

Desacreditados, ambos Fluminense e Marrocos foram avançando de fase, mesmo sendo considerados "patinhos feios". As duas esquipes marcaram seus nomes na história e fatalmente mudou de patamar.

Fluminense comemora a classifição para as semifinais do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)