Coritiba renova contrato de volante reserva na Série B

O Coritiba renovou o contrato do volante Vini Paulista, 24 anos, nesta semana. O jogador tinha acordo até o final da temporada e poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho.

O novo vínculo de Vini Paulista com o Coxa vai até o fim de 2027.

Vini Paulista chegou ao Coritiba no final de 2023, vindo de uma campanha de acesso à Série A com o Juventude. Em quase um ano e meio, o meio-campista fez dois gols e deu uma assistência.

Nesta temporada, o volante participou de 12 jogos - seis deles vindo do banco de reservas. Na Série B, Vini Paulista tem sido improvisado em alguns momentos como atacante de lado pelo técnico Mozart por conta das lesões e da falta de peças para o setor.

O meio-campista também passou por lesões com a camisa alviverde, principalmente no adutor da coxa, o que impossibilitou uma maior sequência na equipe. Das 51 partidas pelo Coritiba, Vini Paulista foi reserva em 25.

Na posição, ele tem as concorrências de Filipe Machado e Sebastián Gómez, atuais titulares, além de Geovane, Walisson e agora o recém-contratado Jacy.

Vini Paulista fez carreira no futebol gaúcho

Vini Paulista estreou profissionalmente pelo Grêmio, em 2021. Foto: Victor Lannes/Grêmio

Vini Paulista foi criado e revelado pelo Grêmio. Ele começou no clube em 2016, no sub-15, e fez o primeiro jogo no profissional em 2021, diante do La Equidad, pela Sul-Americana. No mesmo ano, foi protagonista no título do Brasileiro de Aspirantes, com seis gols em 17 confrontos.

Na equipe principal, contudo, Vini Paulista não teve tanto espaço e fez apenas nove partidas pelo Tricolor, oportunizadas por Vagner Mancini. O contrato dele se encerrava no final de 2022 e não foi renovado, com o caminho aberto para se transferir ao Juventude.

No Papo, Vini Paulista foi preterido por Celso Roth, mas acabou reintegrado pelo técnico Pintado em março e assumiu a posição com Thiago Carpini, a partir de maio, na conquista do acesso na Série B. Ao todo, o volante fez um gol e deu três assistências em 31 jogos.