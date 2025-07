Algumas horas após o nascimento de Mel, a recém-nascida teve seu primeiro contato com Mavie, primeira filha de Neymar com Bruna Biancardi. Mel, segunda filha do casal, nasceu neste sábado (5), no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. Com sorriso no rosto, Mavie segurou a irmãzinha no colo e distribuiu carinhos a nova neném.

A segunda gestação de Bruna e Nermar foi anunciada no dia 25 de dezembro de 2024, durante a celebração do Natal. Esta é a segunda filha de Neymar com a modelo, que já são papais da pequena Mavie.

Bruna e Neymar decidem não dar festa de aniversário para Mavie

Em acordo com Neymar, a modelo Bruna Biancardi revelou, nesta semana, que não pretende realizar uma festa para comemorar os 2 anos primeira filha do casal. A influenciadora compartilhou a informação durante uma interação com seguidores nas redes sociais, onde explicou a preferência do casal por uma viagem como forma de celebração.

No ano passado, quando Mavie completou 1 ano, a criança teve duas celebrações distintas. A primeira aconteceu em um resort na ilha de Ummahat, no mar vermelho, região conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita", com a presença apenas de familiares e amigos próximos. A segunda foi um evento maior realizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.