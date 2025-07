Denílson desmente narrativa sobre brasileiro no Mundial: ‘Caiu por terra’

O desempenho dos brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa surpreendeu todo o planeta. Agora, na semifinal da competição, o Fluminense é o único representante nacional que sobrou. O ex-jogador Denílson desmontou uma narrativa sobre o clube na competição.

Na última sexta-feira (4), o Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols de Martinelli e Hércules - Marcos Leonardo fez para os sauditas –, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e garantiu a classificação às semifinais do Mundial de Clubes.

Durante o programa 'Fechamento Sportv', neste domingo (6), o ex-jogador Denilson foi na direção contrária de uma narrativa muito falada sobre o Fluminense depois do sucesso na competição.

- O sentimento dos jogadores do Fluminense, junto com a comissão técnica, de transferir essa responsabilidade. Chegaram lá como patinho feio, mas deixa falarem, deixa falarem dos três favoritos. O Rizek trouxe a informação da relação financeira, e caiu por terra também, porque essa semana viralizou na internet a fala do Renato Gaúcho, mas ele com o time com saúde financeira mais tranquila entre os quatro é oque ta fazendo valer, né? - falou Denílson.

Thiago Silva e João Pedro reencontram ex-clubes em Fluminense x Chelsea pelo Mundial de Clubes

O confronto entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes, promoverá o reencontro de Thiago Silva e João Pedro com seus ex-clubes. Ambos formados em Xerém e separados por quase vinte anos, se encontram em momentos distintos da carreira num momento histórico para o clube que os revelou.

Enquanto o zagueiro retornou ao Rio de Janeiro depois de uma passagem vitoriosa nos Blues, o jovem atacante está no início da sua passagem, tendo apenas um jogo pela equipe — a vitória sobre o Palmeiras nas quartas de final. Agora, os dois ficam cara a cara em um duelo coletivo e pessoal.