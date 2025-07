Acerto com técnico europeu divide opiniões na torcida do Botafogo

As negociações entre Botafogo e Davide Ancelotti avançaram e o clube está próximo de anunciar seu novo treinador. Davide é filho de Carlo Ancelotti e atualmente trabalha como auxiliar técnico da Seleção Brasileira. O acerto dividiu opiniões entre a torcida do Glorioso.

Aos 35 anos, Davide foi escolhido para substituir Renato Paiva, demitido após a eliminação do time no Mundial de Clubes contra o Palmeiras. A diretoria do Botafogo acredita que o italiano é o perfil ideal para implementar o que eles chamam de "Botafogo Way", uma filosofia de jogo ofensivo e moderno que o clube tem buscado consolidar desde a transição para SAF.

Apesar da convicção da diretoria alvinegra, no meio da torcida do Botafogo o clima é de incerteza. Um lado acredita que o italiano é o nome certo para assumir o comando da equipe, enquanto outro cita a inexperiência como fator preocupante. Veja abaixo.

Carlo Ancelotti ao lado do filho Davide durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja reações da torcida do Botafogo depois do acerto com Davide Ancelotti

Ancelotti tem saída flexível da CBF

O Lance! apurou que, ao acertar a sua ida para a CBF, Davide Ancelotti colocou a seguinte cláusula em seu contrato: que poderia deixar a Seleção caso surgisse uma boa proposta para ser treinador principal de um clube. Fato que ocorreu nos últimos dias com a sondagem do Botafogo. Vale ressaltar que não existe multa rescisória para o profissional decidir deixar o cargo de auxiliar de Carlo Ancelotti.

Também existe uma cláusula que, mesmo acertando com algum clube, como o Botafogo, Davide Ancelotti poderá ser convocado para atuar como auxiliar na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Sem nenhum custo ou prejuízo à CBF.

A princípio, quando Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF, Davide não viria com o pai para a Seleção Brasileira. O profissional estava negociando com o Glasgow Rangers e, quando o negócio não saiu do papel, ele decidiu topar o desafio na Seleção. Importante lembrar que na estreia de Carlo, no jogo contra o Equador, em Guyaquil, o profissional não era membro da comissão técnica.

Davide Ancelotti se juntou ao grupo em São Paulo e iniciou os trabalhos na CBF para a segunda partida da data-Fifa de março. Na ocasião, o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, na NeoQuímica Arena, e garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Como no momento da contratação, Davide Ancelotti, a princípio, não viria, a presença do profissional na comissão técnica é vista como um plus na preparação da Seleção Brasileira e sua saída não causaria nenhum prejuízo à preparação. O profissional acertou com o Botafogo.