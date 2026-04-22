Neymar para na trave em Santos x Coritiba e torcedores enlouquecem: 'Pecado'

Santos e Coritiba protagonizaram um empate sem gols, nesta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o atacante Neymar ficou por um detalhe de marcar um gol para o Peixe. Ele parou na trave em uma cobrança de falta.

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O lance aconteceu no final da partida. O cronômetro marcava 43 minutos do segundo tempo, quando camisa 10 teve uma falta na entrada da área do Coxa para cobrar. Com muita experiência, Neymar realizou a cobrança de forma rápida e pegou o goleiro Pedro Rangel despreparado.

A finalização tinha direção, força e efeito para balançar as redes. Contudo, um desvio de leve na barreira fez a bola ir em direção a trave. O lance levou os torcedores do Santos e fãs de Neymar ao desespero nas redes sociais.

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Veja abaixo:

Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Coritiba. (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Como foi Santos x Coritiba?

Texto por: Juliana Yamaoka

A partida começou movimentada. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Barbosa chegou a abrir o placar ao receber passe de Willian Arão, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol santista. O Coritiba respondeu com Rafael Marques, que tentou por cobertura, mas mandou para fora. Na sequência, Lucas Ronier foi lançado pela direita e finalizou, obrigando Diógenes a se esticar para fazer boa defesa. Josué também arriscou, mas a bola passou por cima do gol.

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O Santos teve dificuldades para administrar o mando de campo e encontrou em Neymar a principal alternativa ofensiva, com tentativas individuais e triangulações com Barreal e Bontempo. O camisa 10 arriscou de fora da área e ainda participou da jogada que terminou em finalização perigosa de Igor Vinícius no fim do primeiro tempo. Antes disso, Cuca precisou fazer a primeira substituição ainda aos 26 minutos, após Gustavinho sentir a coxa. Christian Oliva entrou na partida.

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Aos 45 minutos, Josué quase abriu o placar em cobrança de escanteio fechado, mas Diógenes fez grande defesa. Na sequência do lance, o próprio meia voltou a levantar a bola na área e o goleiro santista apareceu novamente seguro para ficar com a bola. Já aos 48, Neymar finalizou pela primeira vez na partida após receber passe de Gabriel Barbosa, de fora da área, e o goleiro Pedro Rangel defendeu em dois tempos.

No segundo tempo, o Coritiba voltou mais perigoso e teve duas chances claras aos 14 minutos. Breno Lopes acertou a trave e, no rebote, Christian Oliva salvou o Santos ao afastar praticamente em cima da linha. Pouco depois, Pedro Rocha recebeu de Vini Paulista e tocou na saída de Diógenes, mas a defesa santista conseguiu cortar pela linha de fundo. O Peixe respondeu com Gabriel Barbosa acionando Neymar, que tentou finalização rasteira, mas mandou para fora.

Na reta final, o Alvinegro Praiano ainda assustou com Miguelito, que arriscou de fora da área após receber de Igor Vinícius, levando perigo ao gol adversário. Neymar também esteve perto de marcar um golaço em cobrança de falta, mas a bola explodiu na trave e arrancou suspiros da torcida na Vila Belmiro.

No apito final, repetiu-se um cenário que tem se tornado cada vez mais comum na Vila Belmiro: protestos da torcida contra o desempenho da equipe e a gestão do presidente Marcelo Teixeira. Sem conseguir transformar o estádio em um verdadeiro Alçapão e ainda devendo em competitividade dentro de campo, o Santos deixa a decisão aberta e carrega para Curitiba não apenas a disputa pela classificação, mas também o peso da desconfiança de sua torcida para o confronto de volta, marcado para o dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.