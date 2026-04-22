Santos está definido para estreia na Copa do Brasil diante do Coritiba; confira escalação

O Santos entra em campo na noite desta quarta-feira (22) para evitar um novo tropeço precoce na Copa do Brasil. O Peixe recebe o Coritiba às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da competição.

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Neymar segue na equipe titular ao lado de Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo no meio-campo. O técnico Cuca e o lateral-esquerdo Escobar retornam de suspensão do Brasileirão. Mas, a principal novidade na escalação é o goleiro Diógenes como titular na vaga de Gabriel Brazão. O camisa 77 foi liberado pelo clube até a próxima quinta-feira (23) após o falecimento do pai.

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Santos divulga escalação para duelo contra o Coritiba. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Copa do Brasil 2025:

Na edição passada, o Alvinegro Praiano foi eliminado pelo CRB ainda na terceira fase. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro, partida que marcou a estreia do técnico Cléber Xavier no comando do time e contou com defesa de pênalti de Gabriel Brazão.

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No confronto de volta, no Estádio Rei Pelé, houve novo empate, desta vez sem gols. A decisão foi para os pênaltis, e a equipe alagoana levou a melhor ao vencer por 5 a 4, em Maceió, eliminando o Peixe.

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Desfalques:

Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo)

Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita)

Rony (torção no tornozelo direito)

Gabriel Brazão (liberado pelo falecimento do pai)

Tomás Rincón (opção técnica)

Lautaro Díaz (opção técnica)

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Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Neymar e Gabriel Bontempo; Barreal e Gabigol.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.

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