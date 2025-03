Neymar fala pela primeira vez sobre goleada da Argentina

Ausente da Data Fifa por conta de lesão, Neymar falou pela primeira vez após a derrota do Brasil para a Argentina por 4 a 1, na última terça-feira (25), no Estádio Monumental, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista durante a premiação do Campeonato Paulista, vencido pelo Corinthians na final contra o Palmeiras, o camisa 10 do Santos comentou o que a Seleção precisa para melhorar.

- Eu vi o jogo. Conversei com alguns jogadores após (a derrota). É triste, né? É ruim perder jogo. A gente sabe disso, mas da forma que foi, a gente sabe que foi um dia ruim para todo mundo. Quando você está num dia ruim, as coisas não acontecem. Você prepara uma coisa e não sai do jeito que você quer, e isso faz parte do futebol. Infelizmente, é assim e aconteceu com a nossa seleção. A gente sabe do empenho de todos os jogadores, da dedicação que eles têm. Precisamos de mais. Só nós, jogadores da Seleção Brasileira, podemos mudar essa situação. É isso que eu falo para eles e vocês. Só depende de nós, nos unirmos para melhorar cada vez mais - disse Neymar.

Ausência de Neymar

Neymar não esteve presente entre os relacionados para a partida do Brasil contra a Argentina por conta de uma lesão. O contratempo aconteceu na vitória do Peixe sobre o RB Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, O camisa 10 do Santos deixou o campo com dores na coxa esquerda.

A primeira ausência do atleta aconteceu no clássico entre Santos e Corinthians, também pelo Paulistão. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena. Posteriormente, o camisa 10 foi cortado da Seleção Brasileira para tratar a lesão.

Neymar fala pela primeira vez sobre goleada em Argentina x Brasil (Foto: Carl de Souza/AFP)

Durante a cerimônia da FPF, Neymar teve o seu gol olímpico diante da Inter de Limeira, fora de casa, na última rodada do Campeonato Paulista, eleito o mais bonito da competição. O gol e atuação do camisa 10 na partida geraram comentários no mundo inteiro. Jornais da Espanha e de Portugal exaltaram a boa atuação do jogador em campo pelo Santos, com um gol e duas assistências.

Brasil nas Eliminatórias

Após sofrer a goleada, o Brasil caiu para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, em casa, mas em local ainda indefinido). Por outro lado, a Argentina se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com o resultado.

Agora, após a demissão de Dorival Júnior do comando da Seleção, a menos de 15 meses para a Copa de 2026, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, terá que repensar o rumo do Brasil para tentar voltar a conquistar um Mundial, algo que não acontece desde 2002. O mandatário tem um tempo ainda mais exíguo para decidir quem comandará a Amarelinha.