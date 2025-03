Governo de SP leva políticas públicas voltadas para mulheres à abertura do Brasileirão

O Governo de São Paulo levará a campanha "São Paulo por Todas" para o Allianz Parque durante a partida de abertura oficial do Campeonato Brasileiro 2025, entre Palmeiras e Botafogo, no dia 30 deste mês.

Neste sábado (29), às 15h, a campanha estará na Arena Barueri, durante a terceira rodada do campeonato, no jogo entre Palmeiras e Grêmio. O objetivo da ação é destacar as políticas públicas focadas nas mulheres, com ênfase nas áreas de segurança, saúde e autonomia financeira, que são os três pilares do movimento.

Segundo o Governo Federal, a escolha do local se deu em razão de uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta um aumento de aproximadamente 20% nos casos de agressões físicas e ameaças contra mulheres durante os jogos de futebol.

As mensagens da campanha "São Paulo por Todas" serão exibidas nas faixas de LED ao redor do gramado, em parceria com a Sports Hub Brasil. Além disso, haverá orientações para que as mulheres façam o download do aplicativo Mulher Segura, que inclui um botão de pânico para acionar a polícia e garantir acesso rápido à rede de proteção.

Todas as ações terão direcionamento para o novo portal SP Por Todas, que será a principal fonte de informações sobre os programas disponíveis para as mulheres.

Histórico do Palmeiras na história da competição

Esta é a 62ª edição do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras disputa. Nas 61 estreias anteriores, o Verdão soma 30 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. No ano passado, a equipe alviverde começou a campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador (BA), com gol de Richard Ríos.

O Botafogo é o atual campeão da competição. No ano passado, a equipe estreou contra o Cruzeiro, fora de casa, e foi derrotada por 3 a 2. Os gols do Glorioso foram marcados por Tiquinho Soares, atualmente no Santos, e Danilo Barbosa.