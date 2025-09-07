Neymar presenteou Roger Goodell, presidente da NFL, durante a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Neo Química Arena. O atacante do Santos entregou ao dirigente uma camisa oficial do clube assinada por ele, e recebeu em troca uma blusa da liga americana de futebol.

Antes do início da partida, o camisa 10 do Santos foi flagrado à beira do gramado em um momento ao lado de Travis Kelce, tight end dos Chiefs e noivo da cantora Taylor Swift. Além do atual jogador, Neymar também esteve ao lado de Odell Backham Jr, ex-astro da NFL.

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Hino dos karaokês brasileiros, Evidências permeia entre o clichê e a demonstração pura de parte da identidade cultural do país. A composição gravada por Chitãozinho e Xororó na década de 1990 já ecoou em shows e bares em todos os cantos do Brasil, mas há dois anos adicionou na lista um evento gringo, que agora está cada vez mais verde e amarelo.

Mosaico da torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena durante jogo da NFL. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

O NFL São Paulo Game 2025 consolidou ainda mais a liga de futebol americano e teve, novamente, um estádio lotado cantando o ícone sertanejo. Em campo, Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs se enfrentaram.

A segunda edição do jogo internacional da NFL no Brasil já havia sido confirmada há meses, pouco depois do sucesso do primeiro jogo na capital paulista, entre Eagles e Packers, em 2024. A liga já olhava com carinho para o público brasileiro pela longa conexão de audiência, mas o evento in loco reforçou a aproximação entre instituição e a própria sociedade brasileira. Dos bastidores de transmissão aos gramados, o jogo da noite de sexta-feira, 5 de setembro, materializou isso.