Joia da base do Vasco, Rayan, viu seu valor de mercado crescer ainda mais com a atualização do site especializado em negócios de mercado do futebol, a plataforma alemã "Transfermarkt". Agora, não só é o segundo jogador sub-20 mais valioso do Brasil, mas também o segundo mais valioso do futebol brasileiro.

Até a saída de Estêvão, do Palmeiras para o Chelsea, Rayan era o terceiro sub-20 mais valioso do Brasil. Depois da chegada do ex-alviverde ao clube inglês, o atleta cruz-maltino se tornou o segundo jovem com 20 anos ou menos com o maior valor de mercado no Brasil. No entanto, depois da atualização de mercado, Rayan obteve um aumento ainda mais significativo em seus números no mercado.

Rayan comemora gol em Vasco x Internacional (Foto: Affonso Andrade/Gazeta Press)

Agora, o jogador vale 25 milhões de euros (R$ 159 milhões), sendo assim, fica apenas atrás de Vitor Roque. O atleta do Verdão tem um valor de mercado estimado em 35 milhões de euros (R$ 221,3 milhões). O atacante do Alviverde tem 20 anos de idade, o que significa que ainda se encaixa na categoria sub-20. No entanto, Roque completará 21 em fevereiro, o que significa que, depois disso, Rayan passará a ser o mais valioso jovem do futebol brasileiro.

Números de Rayan no Brasileirão de 2025

No Brasileirão de 2025, Rayan jogou 34 partidas, fez 14 gols e deu uma assistência. Somando os números de todas as competições durante o ano, a joia vascaína disputou 54 partidas, marcou 20 gols e deu duas assistências.

