imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Campeão do Mundial crava resultado de Flamengo x Pyramids: 'Vai derrubar'

Clube carioca enfrenta próximo desafio na Copa Intercontinental neste sábado (13)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
19:33
Flamengo foi campeão do Derby das Américas (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
imagem cameraFlamengo foi campeão do Derby das Américas (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
O Flamengo enfrenta o Pyramids, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Catar, na disputa pelo troféu da Copa Challenger. O vencedor do confronto se classificará para a final da Copa Intercontinental. Para o ex-jogador Cicinho, campeão mundial com o São Paulo em 2005, palpitou em uma vitória do clube carioca.

➡️ Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Mundial

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, nesta sexta-feira (12), o ex-jogador não hesitou em cravar a equipe de Filipe Luís como superior. Ao palpitar em um placar, Cicinho apostou em um show do Flamengo com uma vitória por goleada.

— Mengão vai derrubar as pirâmides do Egito. Três a zero — brincou o ex-jogador.

Flamengo no Mundial

Flamengo se classificou para a semifinal após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Quem vencer o confronto encara o PSG na final, marcada para o dia 17 de dezembro.

A partida entre o clube carioca e o clube egípcio acontece no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV.

Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

