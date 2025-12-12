Campeão do Mundial crava resultado de Flamengo x Pyramids: 'Vai derrubar'

O Flamengo enfrenta o Pyramids, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), no Catar, na disputa pelo troféu da Copa Challenger. O vencedor do confronto se classificará para a final da Copa Intercontinental. Para o ex-jogador Cicinho, campeão mundial com o São Paulo em 2005, palpitou em uma vitória do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Mundial

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, nesta sexta-feira (12), o ex-jogador não hesitou em cravar a equipe de Filipe Luís como superior. Ao palpitar em um placar, Cicinho apostou em um show do Flamengo com uma vitória por goleada.

— Mengão vai derrubar as pirâmides do Egito. Três a zero — brincou o ex-jogador.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo no Mundial

O Flamengo se classificou para a semifinal após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Quem vencer o confronto encara o PSG na final, marcada para o dia 17 de dezembro.

continua após a publicidade

A partida entre o clube carioca e o clube egípcio acontece no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV.