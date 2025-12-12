Possível contratação do Flamengo divide opiniões: 'Não entendo o motivo'

Uma possível contratação do Flamengo para 2026 está dividindo muitas opiniões nas redes sociais ao longo desta semana. Depois de um ano mágico, com conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro começou a se movimentar para a próxima temporada.

Nos últimos dias, o Internacional recusou uma proposta do Flamengo pelo zagueiro Vitão, que já foi alvo do clube em outras janelas. O camisa 4 é um dos jogadores apontados como potencial saída do Beira-Rio, mas os clubes não chegaram em um acordo.

Nas redes sociais, a possível contratação de Vitão não é unanimidade entre os torcedores do Flamengo. Alguns consideram o zagueiro como um bom jogador, mas outros preferem outras opções para o recheado setor defensivo. Veja os comentários abaixo:

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Bruno Ulivier/O Fotografico/Gazeta Press)

Veja repercussão da possível contratação de Vitão

O que o lance sabe sobre a negociação com o Flamengo

Os cartolas não escondem a necessidade urgente de vender jogadores. Afinal, o orçamento prevê R$ 160 milhões nessa rubrica, e o clube arrecadou R$ 116,6 milhões. Mesmo assim, o Internacional recusou proposta do Flamengo pelo zagueiro Vitão. O camisa 4 é um dos jogadores apontados como potencial saída do Beira-Rio, tanto que sua atuação no domingo (7), contra o Bragantino, pode ter sido a última com a camisa vermelha.

Além do Rubro-Negro, o Palmeiras tem interesse no jogador de 25 anos. O contrato com o Alvirrubro vai até dezembro de 2026.

Conforme apurou o Lance!, a investida carioca aconteceu nos últimos dias. O atual campeão brasileiro fez uma proposta ao próprio zagueiro. Além de apresentar uma oferta à direção do Inter. Essa seria composta por um valor em dinheiro mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia, ex-Flamengo.

Os cariocas chegaram a articular um outro modelo, mas o clube gaúcho fechou as portas para a transação. Informações obtidas pela reportagem indicam que a venda seria fechada em 9 milhões de euros, ou R$ 57,1 milhões na cotação atual. O valor oferecido pelo Flamengo teria agradado os dirigentes alvirrubros.

O que gerou a recusa ao Flamengo, porém, foi a composição sugerida. Parte do montante, cerca de 5 milhões de euros, seria feita em dinheiro. Os 4 milhões de euros restantes ficariam como abatimento pelos valores atrasados na contratação de Thiago Maia.

Os cartolas do Inter entendem que esse valor seria muito alto. Isso porque, para eles, apenas parte dos pagamentos está em atraso. Conforme o contrato firmado em 2024, a ida do camisa 29 para o Beira-Rio foi parcelada. Conforme ficou sabendo o Lance!, o Inter tem a pagar nos próximos 2,2 milhões de euros em quatro vezes.