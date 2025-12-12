Novidade envolvendo Rayan, do Vasco, viraliza: 'Que momento'

É oficial! O Vasco acertou, nesta sexta-feira (12), a renovação contratual do atacante Rayan. O vínculo anterior da joia das categorias de base do Cruzmaltino se encerrava no final de 2026. Agora, o novo acordo mantém o camisa 77 na Colina Histórica até 2028.

continua após a publicidade

➡️ Reação de Diniz durante gol em Vasco x Fluminense viraliza na web: 'Maluco'

A notícia levou os torcedores do Vasco à loucura nas redes sociais. Milhares de fãs do jogador se manifestaram em festa com a renovação.

Vale destacar, que o principal motivo da mobilização da diretoria Cruzmaltina em apressar o processo de renovação, é o fato de Rayan está despertando o interesse de clubes europeus. Aos 19 anos, o atacante chama atenção, por exemplo, do Barcelona. Veja a repercussão abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira a nota oficial do Vasco:

"O Vasco da Gama acertou a extensão de contrato do atacante Rayan até dezembro de 2028. O clube e o atleta finalizaram as assinaturas nesta sexta-feira (12).

continua após a publicidade

Filho da Barreira do Vasco e da #BaseForte, Rayan é completamente identificado com o Gigante da Colina em uma relação que vai além das quatro linhas. A joia chegou ao clube com seis anos, passou por todas as categorias de base com destaque, acumulando gols, títulos e convocações para todas as categorias da Seleção Brasileira.

Entre marcas que conquistou com a camisa cruzmaltina, carrega a de ser o Menino da Colina mais jovem a estrear profissionalmente pelo Gigante, com 16 anos, cinco meses e 16 dias, em uma partida diante do Audax, pelo Campeonato Carioca de 2023. Já no dia 11 de junho do mesmo ano, balançou as redes em sua estreia como titular na equipe profissional, quando tinha 16 anos, 10 meses e 8 dias.

continua após a publicidade

Rayan soma 97 jogos pela equipe profissional, com 23 gols marcados e três assistências. Em 2025, a Joia da #BaseForte já balançou as redes em 20 oportunidades e nesta semana foi eleito a Revelação no Prêmio Craque Brasileirão, organizado pela CBF."