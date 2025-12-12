Globo faz mudança na apresentação do Esporte Espetacular; saiba mais

Fernando Fernandes deixará a bancada do Esporte Espetacular para se dedicar exclusivamente às reportagens especiais do programa a partir de janeiro de 2026. A mudança ocorrerá no início da nova temporada do tradicional programa de domingo da TV Globo.

Detalhes da mudança no programa da Globo

Karine Alves, que divide a apresentação com Fernando desde março, permanecerá como âncora da atração. O apresentador concentrará seus esforços em expedições e desafios ao ar livre, formato que já caracteriza seu trabalho no programa da Globo.

As gravações dessas reportagens especiais acontecerão em diversos locais, enquanto Karine continuará no estúdio do Esporte Espetacular. Apesar de não estar mais semanalmente na bancada, Fernando continuará integrando a equipe do programa da Globo. Ele fará visitas periódicas ao estúdio para compartilhar suas experiências com o público e manter contato com a equipe.

— Estar no estúdio semanalmente ao lado da Karine e da equipe do 'Esporte Espetacular' foi uma das experiências mais incríveis que já vivi. Aprendi muito! Eu tenho a aventura na veia, gosto de me desafiar e de compartilhar essas vivências com o público. Isso é parte de quem eu sou. Com mais tempo para explorar novas expedições e desafios, o público vai ver não só mais matérias minhas, mas também seguirei visitando o estúdio do EE pra matar saudades de minha amiga Karine e para dividir tudo o que eu viver por aí — disse Fernando.