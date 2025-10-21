Neymar defende companheiro nas redes sociais, após derrota do Santos: ‘Não é pra tanto’
Craque acompanhou a partida em um dos camarotes da Vila Belmiro
Enquanto segue se recuperando de uma lesão na coxa direita, o craque Neymar acompanhou a derrota do Santos para o Vitória, em um dos camarotes da Vila Belmiro, e viu de perto o atacante Guilherme desperdiçar uma chance clara de empatar a partida. No decorrer da segunda etapa, o jogador acabou furando a bola ao arriscar um “peixinho”. O lance, no entanto, não agradou aos torcedores, que protestaram nas redes sociais. Diante disso, o camisa 10 saiu em defesa de seu companheiro.
Jogando diante de sua torcida, o Peixe buscou uma reação na segunda etapa, mas não conseguiu reverter o resultado negativo. Aos 26 minutos, Igor Vinícius levantou a bola na área e encontrou Guilherme totalmente livre de marcação, na entrada da pequena área. O atacante arriscou um “peixinho” e acabou furando a bola, que se perdeu pela linha de fundo.
Após o lance, os torcedores do Santos se revoltaram com o camisa 11. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um internauta disse que Guilherme é o maior culpado pela má fase do time e pediu a saída dele do clube. Em resposta, o craque Neymar saiu em defesa de seu companheiro e pediu calma ao torcedor. Confira abaixo.
Lutando por um respiro na luta contra o rebaixamento, o confronto direto embolou ainda mais a situação das equipes no Brasileirão. Com o resultado positivo, o Vitória chegou a mesma pontuação do Santos, mas segue na zona, devido ao critério de desempate.
Como foi Santos x Vitória?
O Santos começou o primeiro tempo com grande volume de jogo e, logo nos minutos iniciais, Lautaro Díaz foi empurrado por Edu dentro da área. O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou pênalti para o Peixe, mas o lance foi revisado pelo VAR e a penalidade acabou anulada.
A primeira chegada do Vitória ocorreu aos dez minutos, quando Cantalapiedra cruzou em direção a Lucas Halter, mas o zagueiro não conseguiu alcançar a bola na disputa com o goleiro Gabriel Brazão.
No lance seguinte, Igor Vinícius avançou com perigo pelo lado direito e cruzou para Guilherme dentro da área. O atacante finalizou rasteiro, mas sem força, e o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa com tranquilidade.
Em jogada trabalhada entre Igor Vinícius e Rollheiser, Zé Rafael arriscou o chute, mas a bola passou por cima do gol. O Vitória respondeu aos 24 minutos com cabeceio de Renzo López nas costas de Luan Peres, porém o desvio saiu pela linha de fundo.
Na etapa final, o time visitante passou a pressionar o Peixe, com Renzo López tentando acionar Baralhas no ataque e Matheuzinho puxando contra-ataques em velocidade.
O Vitória abriu o placar em cobrança de pênalti após saída desajeitada de Gabriel Brazão, que acabou atingindo Renzo López dentro da área. Matheuzinho converteu com um chute no meio do gol, deslocando o arqueiro santista.
Nos acréscimos, o Santos ainda tentou o empate com finalizações de Escobar, de fora da área, e de Willian Arão. No apagar das luzes, Brazão evitou o segundo gol ao defender um contra-ataque perigoso puxado por Cáceres em direção a Baralhas.
No segundo tempo, o Peixe voltou a campo sofrendo ainda mais com erros básicos de passe e na saída de bola. A torcida demonstrou irritação com a cera dos jogadores adversários, que buscavam esfriar o jogo.
Das arquibancadas, era possível ouvir protestos sobre a atuação da equipe. Um torcedor, acompanhado do filho, chegou a gritar: “teste para cardíaco!”
A equipe de Vojvoda pouco reagiu, mesmo com algumas tentativas, como a de Barreal, que finalizou de primeira após passe de Souza, que tinha acabado de entrar na partida. Zé Rafael também tentou acionar o argentino, que desperdiçou mais uma boa oportunidade.
Rollheiser arriscou um chute, mas Neris afastou de cabeça. Na sequência, o meia argentino driblou o marcador e bateu de fora da área, mas parou em boa defesa de Lucas Arcanjo.
A melhor chance do Alvinegro Praiano veio aos 26 minutos, quando Guilherme cabeceou com perigo após belo cruzamento de Igor Vinícius pela direita.
No fim do segundo tempo, Brazão voltou a salvar o Peixe após finalização de Lucas Braga, ex-jogador santista. O Santos quase igualou o placar após chute de Rollheiser, mas Lucas Arcanjo fez uma bela defesa ao espalmar a bola.
Nem mesmo a entrada de Robinho Jr., pedida aos gritos pelas arquibancadas, foi capaz de animar o torcedor. A impaciência ficou evidente quando o capitão Guilherme foi vaiado ao ser substituído por Tiquinho Soares.
Em uma noite fria na Baixada Santista, o torcedor presenciou novamente a sombra do rebaixamento pairar sobre a Vila Belmiro, que, em menos de uma semana, passou de Alçapão a palco da festa adversária.
