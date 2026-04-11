Neymar de volta? Torcedores reagem a escalação do Santos

O Santos enfrenta o Atlético-MG neste sábado (11), ás 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a volta de Neymar á equipe titular, o Peixe conta com mais dois retornos importantes para o time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A principal novidade entre os titulares é o Neymar. O jogador foi poupado da viagem ao Equador, na estreia da Sul-Americana, sob a justificativa de que precisava "encher o tanque" e atingir 100% da condição física, com controle de carga, visando suportar a maratona de jogos até a pausa para a Copa do Mundo.

Além do camisa 10, Gabriel Barbosa e Rony estão de volta ao time titular. A dupla Neymar e Gabigol tem apenas uma vitória juntos em 2026. São 4 jogos, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, representando um aproveitamento de 33,3%.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Nas redes socias, torcedores comemoram a volta do craque, mas questionaram a titularidade do camisa 11.

Veja a repercussão:

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar; Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol.

Neymar durante treino do Santos, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Reinier, Hulk e Cuello.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X ATLÉTICO-MG - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Sábado, 11 de abril de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 20h (de Brasília)

📺Onde assistir: Sportv e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📟 VAR: Rafael Tracci (SC)

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

🤑 Aposte em Santos x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





