Atlético-MG está escalado para enfrentar o Santos: confira

O Atlético está escalado para enfrentar a Santos em jogo da 11° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado às 20h na Vila Belmiro.

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Como chegam os times?

O Peixe vem de duas derrotas na última semana: perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no último domingo (5), no Maracanã, pelo Brasileirão, e foi superado pelo Deportivo Cuenca por 1 a 0, no Equador, na estreia da Copa Sul-Americana.

Já o Galo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, em casa, na última rodada do Brasileirão, mas também foi derrotado na estreia da Sul-Americana: 2 a 1 para o Puerto Cabello, na Venezuela, fora de casa.

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⚽SANTOS X ATLÉTICO-MG - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Sábado, 11 de abril de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 20h (de Brasília)

📺Onde assistir: Sportv e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📟 VAR: Rafael Tracci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique e Neymar; Gabriel Bontempo, Rony e Gabriel Barbosa

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Reinier, Hulk e Cuello.

Camisa do Galo na Vila Belmiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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