Neymar de titular? Veja escalação do Santos para encarar Atlético-MG na Vila Belmiro
Peixe busca terceira vitória no Brasileirão; Neymar será titular
O Santos encara o Atlético-MG neste sábado, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está a dois pontos da zona de rebaixamento, com apenas duas vitórias em dez partidas.
Neymar de volta? Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Atlético-MG
Santos
Lei do Ex? Santos e Atlético-MG se enfrentam em duelo marcado por reencontros
Santos
Neymar reencontra Atlético-MG pelo Santos após polêmica com Lyanco e gramado sintético
Santos
A principal novidade no time titular é o camisa 10 Neymar. Ele foi poupado da viagem para o Equador, na estreia da Sul-Americana, com a justificativa de que precisaria 'encher o tanque' e se recuperar 100% com controle de carga, para aguentar a sequência de jogos até a pausa das competições para a Copa do Mundo. Além disso, o camisa 10 também visa figurar na lista final da convocação da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio.
Além do retorno de Neymar, o técnico Cuca também volta a contar com Gabriel Barbosa. O atacante passou por um procedimento de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) no meio da semana. Ele está confirmado no ataque no time titular.
Miguelito também retorna após um trabalho de recuperação, depois de sofrer uma extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas durante as partidas da repescagem para a Copa do Mundo com a Seleção Boliviana e fica como opção no banco. Escobar apresentou um quadro febril no meio da semana e também está de volta como titular da lateral-esquerda.
Escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar; Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Reinier, Hulk e Cuello.
Ficha Técnica:
⚽SANTOS X ATLÉTICO-MG - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Sábado, 11 de abril de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 20h (de Brasília)
📺Onde assistir: Sportv e Premiere
🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📟 VAR: Rafael Tracci (SC)
➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão
