Neymar de volta? Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Atlético-MG
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O Santos recebe o Atlético-MG neste sábado, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão separadas por seis pontos na tabela de classificação. No último confronto entre elas, houve empate por 1 a 1, no Brasileirão do ano passado, na Arena MRV.
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A principal novidade na lista de relacionados é o retorno de Neymar, que ficou fora dos dois últimos jogos. O atacante cumpriu suspensão diante do Flamengo, no Maracanã, e também foi poupado na estreia da equipe na Sul-Americana, contra o Deportivo Cuenca, no Equador. O Peixe foi derrotado em ambas as partidas e agora busca reabilitação na competição.
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Neymar:
Neymar foi poupado da viagem para o Equador, na estreia da Sul-Americana, com a justificativa de que precisaria 'encher o tanque' e se recuperar 100% com controle de carga, para aguentar a sequência de jogos até a pausa das competições para a Copa do Mundo. Além disso, o camisa 10 também visa figurar na lista final da convocação da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio.
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Desfalques e retornos:
Além do retorno de Neymar, o técnico Cuca também volta a contar com Gabriel Barbosa. O atacante passou por um procedimento de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) no meio da semana. Miguelito também retorna após um trabalho de recuperação, depois de sofrer uma extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas durante as partidas da repescagem para a Copa do Mundo com a Seleção Boliviana. Escobar apresentou um quadro febril no meio da semana e também está de volta.
Por outro lado, o Peixe não poderá contar com Mayke, Gabriel Menino e Vini Lira. Zé Ivaldo e Tomás Rincón ficaram de fora por opção técnica.
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Provável escalação do Santos:
(Técnico do Santos: Cuca) - Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar; Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol.
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Ficha Técnica:
⚽SANTOS X ATLÉTICO-MG - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Sábado, 11 de abril de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 20h (de Brasília)
📺Onde assistir: Sportv e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📟 VAR: Rafael Tracci (SC)
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