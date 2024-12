Neto toma decisão sobre o futuro após propostas de concorrentes da Band

O ex-jogador Neto definiu o próprio futuro nesta quinta-feira (19) ao assinar uma renovação de contrato com a Band, na sede da empresa, em São Paulo. De acordo com o portal F5, da Folha de São Paulo, o novo vínculo do apresentador com a emissora se encerra em 2028. Ele está no canal paulista desde 2007.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Leifert acerta com emissora concorrente da Globo, diz site

➡️ Jornalista detona Pedrinho por querer Carille no Vasco: ‘Não tem convicção’

Com a decisão, Neto dispensou a oportunidade de se tornar membro do SBT e da Amazon Prime, empresas que o procuraram durante o período final do antigo contrato com a Band. Ambas as empresas entendiam que o apresentador do "Os Donos da Bola" seria um grande reforço para a programação esportiva.

No caso do SBT, a proposta previa a criação de um novo programa especial para o ex-jogador durante a faixa do meio-dia. Assim, Neto concorreria diretamente com o Jogo Aberto, de Renata Fan, da Band. No entanto, o ex-jogador não hesitou e optou por permanecer na atual emissora.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Programação de Neto na Band

Atualmente, o ex-jogador comanda dois programas esportivos na Band. Na faixa da tarde, ele apresenta de segunda a sexta o "Os Donos da Bola". Além disso, semanalmente, ele comanda o "Apito Final", nos fins de tarde de domingo, normalmente após as rodadas do Campeonato Brasileiro.

Neto também está presente na Rádio Bandeirantes e comanda o próprio investimento no meio, a "Rádio Craque Neto". A empreitada do ex-jogador é famosa pela transmissões de partidas de futebol, principalmente as do Corinthians, clube do coração do apresentador.

continua após a publicidade