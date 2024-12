Torcedores do Corinthians sonham com retorno de Arana: ‘Vem ser feliz’

Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG e da Seleção Brasileira, é um dos nomes especulados no Corinthians na próxima temporada. Segundo a ESPN, o jogador, revelado pelo Timão e identificado com o clube, é alvo das movimentações na primeira janela de 2025, apesar de ainda não existir proposta oficial.

A informação deixou torcedores corintianos animados com a possibilidade da repatriação do defensor, que se destaca pelo time do Galo desde 2020. Confira reações!

Torcedores do Corinthians sonham com volta de Arana

Guilherme Arana em ação com a camisa do Corinthians (Foto: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!)

