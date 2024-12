Romero cede em exigência e acerta renovação com o Corinthians

O Corinthians renovou o contrato de Àngel Romero por mais uma temporada. Com 32 anos, o paraguaio aceitou ficar por somente mais um ano, a ideia do jogador era assinar um contrato maior, mas acabou acertando a extensão contratual.

A informação foi noticiada pelo 'Uol'. O paraguaio cumpriu os requisitos de uma cláusula de renovação automática e dependia apenas de sua decisão para permanecer no clube alvinegro.

Romero queria assinar por mais dois anos, enquanto o Corinthians insistia em renovar por apenas uma temporada. Após semanas de indecisão, o jogador aceitou a proposta e decidiu permanecer no Timão, atraído por um aumento salarial.

A diretoria do Corinthians quer manter o elenco que vive grande fase no final do ano e entende que o jogador experiente é imprescindível para o planejamento de 2025. O clube vai disputar Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores na próxima temporada.

O paraguaio fechou o ano na vice-liderança da artilharia do Corinthians. Ao todo, o jogador fez 16 gols e deu oito assistências. Seu desempenho o ajudou a terminar a temporada como o maior goleador da Neo Química Arena na história, ao todo são 38 gols em 152 jogos.

Apesar dos bons números, Romero perdeu a titularidade na reta final do Brasileirão com a chegada de Memphis. O holandês e Yuri Alberto formaram uma dupla goleadora que ajudou o clube a vencer nove jogos seguidos e fugir da zona de rebaixamento direto para a Libertadores.

Romero acertou contrato por mais uma temporada com o Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Romero é o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 38 gols marcados no estádio do Corinthians. O atacante paraguaio está no clube desde 2023, sua segunda passagem pelo Timão, após ter jogado entre 2014 e 2019. Durante sua primeira passagem, ele conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Brasileiros e dois Campeonatos Paulistas.