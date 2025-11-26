Neto revela que Neymar pode anunciar aposentadoria após nova lesão
Ex-jogador comenta a gravidade da nova lesão do atacante e levanta dúvidas sobre o futuro da carreira
O apresentador José Ferreira Neto, do Grupo Bandeirantes, revelou durante o programa "Os Donos da Bola" que a lesão sofrida por Neymar, que o tirou do duelo contra o Internacional, é uma ruptura do ligamento cruzado anterior.
Essa a mesma lesão que o atacante teve no período em que atuava pelo Al-Hilal. Segundo o ex-jogador, o camisa 10 do Santos pode, inclusive, considerar anunciar a aposentadoria.
— A informação que eu vou dar agora vai ser pior ainda em relação ao que estão falando aí. E é uma informação, é uma fonte que eu tenho. Eu tenho uma fonte que eu vou levar com você. Que fonte é essa? Não é menisco, daquilo que esse portal deu, antes de ver todo mundo. O grande problema, que é o que eu fiquei sabendo, é que o Neymar já vem jogando com o joelho machucado, o que aí a gente tem que dar moral pro menino, porque, se ele vem jogando com o joelho machucado, ele não deixou de querer jogar futebol e a gente não sabia disso — disse Neto.
— E a informação que eu tenho é que o Neymar, infelizmente, já vinha jogando com o joelho machucado. E o pior da informação que eu tenho é que… o Neymar pode falar, o Santos pode falar, o pai dele pode falar, vocês podem retrucar a minha informação e isso vai ser constatado nos exames que foram feitos ontem. Me parece que é a mesma contusão da cirurgia, o que é muito grave, infelizmente, LCA. Porque quando ele para contra o Mirassol, é que pouca gente percebeu isso — completou.
Durante as informações apresentadas por Neto e a participação dos comentaristas, a possibilidade de aposentadoria de Neymar foi exibida no Gerador de Caracteres (GC).
— Bomba do Craque Neto: Neymar tem lesão grave no joelho e pode anunciar aposentadoria — detalhou.
Neymar pai desconversa
Durante o evento que celebrou o retorno da marca Pelé ao Brasil, adquirida pela NR Sports, empresa administrada pelos pais de Neymar Jr., o principal assunto da noite na Baixada Santista foi a situação clínica do camisa 10.
O atacante, que deixou o campo reclamando de dores no joelho no empate com o Mirassol, há duas rodadas, passou por exames nesta terça-feira e pode ficar fora do restante da temporada. Questionado, Neymar pai evitou dar detalhes.
— Tem umas coisas no futebol que são esquisitas. Até a gente mesmo não sabe da lesão dele. O Neymar fez um, como eu posso falar pra você, fez um exame de imagem. O Neymar tá em casa ainda, eu não falei com o meu filho, e eu não sei do resultado. Como que eu vou responder uma coisa que eu realmente não sei? Então vocês estão muito melhor informados do que eu — afirmou o empresário aos jornalistas que estavam no evento.
— Mas a imprensa sabe primeiro do que eu, e do que o meu filho também. Só que, provavelmente, o médico deve procurar o Neymar amanhã, quando ele se apresentar, e vai falar sobre a imagem dele, vai ser discutido. Mas eu acho que a imprensa está discutindo um negócio que a gente não sabe ainda — completou Neymar pai.
Todas as lesões de Neymar no Santos
1ª lesão - coxa esquerda
📅Quando Neymar se machucou? Sentiu dores durante a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. (02 de março de 2025)
💉Gravidade da lesão: Edema muscular na coxa esquerda, sem ruptura de fibras.
🕐Tempo que ficou fora: De 02 de março à 10 de abril. *39 dias de desfalque. *4 jogos
❌Jogos perdidos: Brasileirão: Vasco (✈️) (Derrota); Bahia (🏠) (Empate)
Outros:
Paulistão - semifinal x Corinthians - (✈️) (Derrota)
Amistoso x Coritiba - (✈️) (Vitória)
❗Neymar precisou ser cortado da Seleção Brasileira após ser convocado por Dorival Jr.
2ª lesão - coxa esquerda
📅Quando Neymar se machucou? No primeiro tempo da vitória do Santos na Vila Belmiro por 2 a 0 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. (16 de abril de 2025)
💉Gravidade da lesão: Músculo semimembranoso da coxa esquerda.
🕐Tempo que ficou fora: De 16 de abril à 20 de maio. *34 dias de desfalque. *6 jogos.
❌Jogos perdidos: Brasileirão: São Paulo (✈️) (Derrota); Bragantino (🏠) (Derrota); Grêmio (✈️) (Derrota); Ceará (🏠) (Empate); Corinthians (✈️) (Derrota).
Copa do Brasil: jogo de ida da terceira fase - x CRB (🏠) (Empate)
3ª lesão - coxa direita
📅Quando Neymar se machucou? Em um treino, no dia 18 de setembro.
💉Gravidade da lesão: Contusão de grau 2 no reto femoral da coxa direita
🕐Tempo que ficou fora: De 18 de setembro à 30 de outubro. *42 dias de desfalque. *7 jogos.
❌Jogos perdidos: São Paulo (🏠) (Vitória), RB Bragantino (✈️) (Empate), Grêmio (🏠) (Empate), Ceará (✈️) (Derrota), Corinthians (🏠) (Vitória), Vitória (🏠) (Derrota) e Botafogo (✈️) (Empate). Nesse intervalo, o Santos conquistou apenas duas vitórias.
Lesão atual - menisco do joelho esquerdo
O camisa 10 ficará deve ficar fora dos três jogos restantes do Campeonato Brasileiro, enquanto o clube paulista segue na zona de rebaixamento.
Último jogo de Neymar pela Seleção Brasileira
Maior artilheiro da história da Seleção, Neymar não veste a camisa amarelinha desde 17 de outubro de 2024, quando sofreu uma grave torção no joelho esquerdo, durante a derrota para o Uruguai, em Montevidéu. Ele deixou o campo de maca naquela ocasião.
🟢🟡Números de Neymar pelo Brasil:
128 jogos (123 titular)
79 gols
57 assistências
78 minutos para participar de gol
*Campeão Copa das Confederações FIFA 2013
*Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016
