Escobar tem lesão na coxa e deve desfalcar o Santos no restante da temporada

Lateral-esquerdo se lesionou no empate contra o Internacional, pela na última rodada do Brasileirão

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
17:54
Escobar começa jogando diante do Bahia (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Escobar tem lesão na coxa (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos vive um drama contra o rebaixamento no Brasileirão nesta reta final de temporada e pode aumentar. Isso porque o lateral-esquerdo Escobar sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e deve ficar fora das últimas três rodadas do time na competição.

O argentino sentiu a lesão no empate de 1 a 1 com o Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Nacional e acabou substituído aos 18 minutos do segundo tempo e deu lugar a Souza. Escobar já está em tratamento com o departamento médico do Peixe, que ainda vai enfrentar Sport, Juventude e Cruzeiro este ano.

Com a baixa confirmada, a tendência é que Souza entre na vaga do jogador nestas últimas partidas. Assim como Vinicius Lira, das categorias de base do Peixe, deve ficar no banco como reserva imediato.

Vinícius Lira é uma das promessas do Peixe e fez a estreia no time profissional no início desta temporada, sob comando do técnico Pedro Caixinha.

Escobar no Santos em 2025

Escobar disputou 42 partidas no ano pelo time paulista, sendo 33 entre delas entre os titulares. O argentino também deu uma assistências.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Escobar deve jogar na lateral-direita (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Escobar deve jogar na lateral-direita (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

