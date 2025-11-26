O Santos vive um drama contra o rebaixamento no Brasileirão nesta reta final de temporada e pode aumentar. Isso porque o lateral-esquerdo Escobar sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e deve ficar fora das últimas três rodadas do time na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O argentino sentiu a lesão no empate de 1 a 1 com o Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Nacional e acabou substituído aos 18 minutos do segundo tempo e deu lugar a Souza. Escobar já está em tratamento com o departamento médico do Peixe, que ainda vai enfrentar Sport, Juventude e Cruzeiro este ano.

Com a baixa confirmada, a tendência é que Souza entre na vaga do jogador nestas últimas partidas. Assim como Vinicius Lira, das categorias de base do Peixe, deve ficar no banco como reserva imediato.

continua após a publicidade

Vinícius Lira é uma das promessas do Peixe e fez a estreia no time profissional no início desta temporada, sob comando do técnico Pedro Caixinha.

Escobar no Santos em 2025

Escobar disputou 42 partidas no ano pelo time paulista, sendo 33 entre delas entre os titulares. O argentino também deu uma assistências.

+ Aposte nos jogos do Santos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.