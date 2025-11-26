Lesões de Neymar no Santos somam mais de 100 dias de desfalque
Confira gravidade, tempo fora e detalhes de todas as lesões de Neymar em 2025
Neymar sofreu três lesões na coxa e uma no joelho desde o retorno à Baixada Santista, do dia 31 de janeiro até aqui, reta final do Campeonato Brasileiro. A carreira de Neymar é frequentemente interrompida por lesões que impactam seu desempenho e disponibilidade, apesar de seu talento inegável.
Confira abaixo todas as lesões de Neymar desde que estreou no Santos e os jogos em que ele foi desfalque.
Todas as lesões de Neymar no Santos
1ª lesão - coxa esquerda
📅Quando Neymar se machucou? Sentiu dores durante a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. (02 de março de 2025)
💉Gravidade da lesão: Edema muscular na coxa esquerda, sem ruptura de fibras.
🕐Tempo que ficou fora: De 02 de março à 10 de abril. *39 dias de desfalque. *4 jogos
❌Jogos perdidos: Brasileirão: Vasco (✈️) (Derrota); Bahia (🏠) (Empate)
Outros:
Paulistão - semifinal x Corinthians - (✈️) (Derrota)
Amistoso x Coritiba - (✈️) (Vitória)
❗Neymar precisou ser cortado da Seleção Brasileira após ser convocado por Dorival Jr.
2ª lesão - coxa esquerda
📅Quando Neymar se machucou? No primeiro tempo da vitória do Santos na Vila Belmiro por 2 a 0 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. (16 de abril de 2025)
💉Gravidade da lesão: Músculo semimembranoso da coxa esquerda.
🕐Tempo que ficou fora: De 16 de abril à 20 de maio. *34 dias de desfalque. *6 jogos.
❌Jogos perdidos: Brasileirão: São Paulo (✈️) (Derrota); Bragantino (🏠) (Derrota); Grêmio (✈️) (Derrota); Ceará (🏠) (Empate); Corinthians (✈️) (Derrota).
Copa do Brasil: jogo de ida da terceira fase - x CRB (🏠) (Empate)
3ª lesão - coxa direita
📅Quando Neymar se machucou? Em um treino, no dia 18 de setembro.
💉Gravidade da lesão: Contusão de grau 2 no reto femoral da coxa direita
🕐Tempo que ficou fora: De 18 de setembro à 30 de outubro. *42 dias de desfalque. *7 jogos.
❌Jogos perdidos: São Paulo (🏠) (Vitória), RB Bragantino (✈️) (Empate), Grêmio (🏠) (Empate), Ceará (✈️) (Derrota), Corinthians (🏠) (Vitória), Vitória (🏠) (Derrota) e Botafogo (✈️) (Empate). Nesse intervalo, o Santos conquistou apenas duas vitórias.
Lesão atual - menisco do joelho esquerdo
O camisa 10 ficará deve ficar fora dos três jogos restantes do Campeonato Brasileiro, enquanto o clube paulista segue na zona de rebaixamento.
Último jogo de Neymar pela Seleção Brasileira
Maior artilheiro da história da Seleção, Neymar não veste a camisa amarelinha desde 17 de outubro de 2024, quando sofreu uma grave torção no joelho esquerdo, durante a derrota para o Uruguai, em Montevidéu. Ele deixou o campo de maca naquela ocasião.
🟢🟡Números de Neymar pelo Brasil:
128 jogos (123 titular)
79 gols
57 assistências
78 minutos para participar de gol
*Campeão Copa das Confederações FIFA 2013
*Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016
