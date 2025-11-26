menu hamburguer
Santos

Lesões de Neymar no Santos somam mais de 100 dias de desfalque

Confira gravidade, tempo fora e detalhes de todas as lesões de Neymar em 2025

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
13:37
Atualizado há 29 minutos
Neymar sente lesão diante do Atlético-MG na Arena MRV
imagem cameraNeymar sente lesão diante do Atlético-MG na Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/AGIF/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neymar sofreu três lesões na coxa e uma no joelho desde o retorno à Baixada Santista, do dia 31 de janeiro até aqui, reta final do Campeonato Brasileiro. A carreira de Neymar é frequentemente interrompida por lesões que impactam seu desempenho e disponibilidade, apesar de seu talento inegável.

continua após a publicidade

Confira abaixo todas as lesões de Neymar desde que estreou no Santos e os jogos em que ele foi desfalque.

Todas as lesões de Neymar no Santos

1ª lesão - coxa esquerda

📅Quando Neymar se machucou? Sentiu dores durante a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. (02 de março de 2025)

💉Gravidade da lesão: Edema muscular na coxa esquerda, sem ruptura de fibras.

🕐Tempo que ficou fora: De 02 de março à 10 de abril. *39 dias de desfalque. *4 jogos

Jogos perdidos: Brasileirão: Vasco (✈️) (Derrota); Bahia (🏠) (Empate)
Outros:
Paulistão - semifinal x Corinthians - (✈️) (Derrota)
Amistoso x Coritiba - (✈️) (Vitória)

continua após a publicidade

❗Neymar precisou ser cortado da Seleção Brasileira após ser convocado por Dorival Jr.

2ª lesão - coxa esquerda

📅Quando Neymar se machucou? No primeiro tempo da vitória do Santos na Vila Belmiro por 2 a 0 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. (16 de abril de 2025)

💉Gravidade da lesão: Músculo semimembranoso da coxa esquerda.

🕐Tempo que ficou fora: De 16 de abril à 20 de maio. *34 dias de desfalque. *6 jogos.

Jogos perdidos: Brasileirão: São Paulo (✈️) (Derrota); Bragantino (🏠) (Derrota); Grêmio (✈️) (Derrota); Ceará (🏠) (Empate); Corinthians (✈️) (Derrota).
Copa do Brasil: jogo de ida da terceira fase - x CRB (🏠) (Empate)

continua após a publicidade

3ª lesão - coxa direita

📅Quando Neymar se machucou? Em um treino, no dia 18 de setembro.

💉Gravidade da lesão: Contusão de grau 2 no reto femoral da coxa direita

🕐Tempo que ficou fora: De 18 de setembro à 30 de outubro. *42 dias de desfalque. *7 jogos.

Jogos perdidos: São Paulo (🏠) (Vitória), RB Bragantino (✈️) (Empate), Grêmio (🏠) (Empate), Ceará (✈️) (Derrota), Corinthians (🏠) (Vitória), Vitória (🏠) (Derrota) e Botafogo (✈️) (Empate). Nesse intervalo, o Santos conquistou apenas duas vitórias.

Lesão atual - menisco do joelho esquerdo

O camisa 10 ficará deve ficar fora dos três jogos restantes do Campeonato Brasileiro, enquanto o clube paulista segue na zona de rebaixamento. 

Neymar em Santos x Mirassol (Foto: Rodrigo Jesus/Agência F8/Gazeta Press)
Neymar em Santos x Mirassol (Foto: Rodrigo Jesus/Agência F8/Gazeta Press)

Último jogo de Neymar pela Seleção Brasileira

Maior artilheiro da história da Seleção, Neymar não veste a camisa amarelinha desde 17 de outubro de 2024, quando sofreu uma grave torção no joelho esquerdo, durante a derrota para o Uruguai, em Montevidéu. Ele deixou o campo de maca naquela ocasião.

🟢🟡Números de Neymar pelo Brasil:
128 jogos (123 titular)
79 gols
57 assistências
78 minutos para participar de gol
*Campeão Copa das Confederações FIFA 2013
*Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias