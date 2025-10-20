André Rizek desabafa sobre lance em Flamengo x Palmeiras: ‘Me deixa louco’

O jornalista André Rizek fez parte da bancada do "Fechamento Sportv" que analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras neste domingo (19). O Rubro-Negro conquistou uma importante vitória na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Um dos lances polêmicos na partida entre Flamengo e Palmeiras foi logo no começo do jogo, em que o Verdão pediu pênalti de Jorginho e Gustavo Gómez. André Rizek analisou a jogada.

➡️Luis Roberto faz desabafo durante Flamengo x Palmeiras: ‘Não temos’

- Sabe o que me deixa louco com a arbitragem no Brasil? Eu entendo que esse lance poderia não ser marcado no futebol inglês, por exemplo, que tenha uma linha de conduta em que o VAR interfere quando tem uma unanimidade muito forte. E o que me deixa louco é que no Brasil, tem jogo que a linha é de intervenção máxima, como Inter x Corinthians, Fluminense x Mirassol o VAR fica garimpando coisas, procurando nos mínimos detalhes - começou Rizek.

continua após a publicidade

- E em outros, é nenhuma interferência, como hoje, como foi no São Paulo x Palmeiras. E o que me deixa louco é não ter uma coerência. Se esse for o padrão do futebol brasileiro e isso aí (lance de Jorginho e Gustavo Gómez) não é pênalti, beleza. Só que em um jogo isso é muito pênalti, no outro sequer é revisado. Acho que é isso que deixa as pessoas que assistem futebol no Brasil loucas. Porque não tem uma linha de conduta da arbitragem brasileira - completou sobre o lance polêmico em Flamengo x Palmeiras.

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram neste domingo (19) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja o lance polêmico em Flamengo x Palmeiras

Como foi o jogo

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

continua após a publicidade

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.