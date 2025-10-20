Torcedores do Palmeiras avaliam estreia de Carlos Miguel: ‘Não é possível’

Jogando para mais de 70 mil torcedores, Flamengo e Palmeiras protagonizaram uma partida digna de “final” do Campeonato Brasileiro, neste domingo (19). Apesar do resultado negativo, os torcedores do Verdão elogiaram a postura da equipe comandada por Abel Ferreira e avaliaram a estreia do goleiro Carlos Miguel.

Sem jogar desde fevereiro, quando ainda estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, Carlos Miguel assumiu a vaga de Weverton, que sofreu uma fissura na mão direita. Na visão dos torcedores, o goleiro é o menor dos culpados na derrota por 3 a 2 para o Flamengo.

Segundo um dos internautas, é impossível cobrar o goleiro pelo resultado, levando em consideração que todos os gols rubro-negros foram cara a cara com Carlos Miguel. Confira abaixo.

Com a vitória no clássico nacional, o Flamengo chegou aos mesmos 56 pontos do líder Palmeiras, no entanto, segue com uma vitória a menos que o rival. Nesta semana, as equipes voltam seus compromissos para as semifinais da Libertadores. Na quarta-feira (22), o rubro-negro recebe o Racing, às 21h30, no Maracnã. No dia seguinte, o Verdão encara a LDU, no mesmo horário, na altitude de Quito.

Como foi Flamengo e Palmeiras?

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.