Donizete Pantera analisa disputa por camisa 9 da Seleção Brasileira

Partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, na terça-feira (31)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
08:20
Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo do futebol brasileiro, Donizete Pantera questionou o nível dos atacantes que disputam a camisa 9 da Seleção Brasileira, afirmando que, apesar da existência de bons nomes, os jogadores vivem um momento aquém da tradição histórica da posição.

continua após a publicidade

- Pelos jogadores que a gente tinha antigamente, pela história do futebol brasileiro, eu acho que os jogadores de hoje não estão mostrando a qualidade para jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Mas nós temos grandes jogadores, sim. Só não estão passando por um bom momento. Nós temos o Pedro, Vitor Roque, Kaio Jorge, que é bom jogador pra caramba... E tem o Hulk que eu gosto demais - opinou Donizete em entrevista ao Lance!.

O ex-jogador reforçou ainda o nome de Neymar como principal referência técnica do país visando a próxima Copa do Mundo.

- A gente tem bons jogadores, né? Vinícius Júnior, Neymar. A gente está torcendo para o Neymar voltar. O Neymar tem que estar, pô. O Neymar é um cara que é referência no futebol brasileiro hoje, como o Messi é na Argentina, como Cristiano Ronaldo é de Portugal. Na Seleção Brasileira é o Neymar. Ele tem que estar na Copa - disse.

continua após a publicidade

Nos últimos quatro jogos, a Seleção Brasileira soma duas derrotas, uma vitória e um empate, oscilação preocupante a menos de três meses do início do Mundial.

Contra a França, o ataque foi um fator especialmente frustrante. O quarteto ofensivo formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha não acertou um único chute na meta de Maignan durante toda a primeira etapa.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais da Seleção Brasileira

Provável escalação do Brasil para amistoso contra Croácia

A provável escalação da Seleção Brasileira contra a Croácia é: Bento; Danilo, Marquinhos (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Jr. e João Pedro.

Treino da Seleção Brasileira em Orlando
Treino da Seleção Brasileira em Orlando (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O Brasil é cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia no Mundial será contra os marroquinos em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

