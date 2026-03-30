Donizete Pantera analisa disputa por camisa 9 da Seleção Brasileira
Partida será disputada no Camping World Stadium, em Orlando, na terça-feira (31)
Ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo do futebol brasileiro, Donizete Pantera questionou o nível dos atacantes que disputam a camisa 9 da Seleção Brasileira, afirmando que, apesar da existência de bons nomes, os jogadores vivem um momento aquém da tradição histórica da posição.
- Pelos jogadores que a gente tinha antigamente, pela história do futebol brasileiro, eu acho que os jogadores de hoje não estão mostrando a qualidade para jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Mas nós temos grandes jogadores, sim. Só não estão passando por um bom momento. Nós temos o Pedro, Vitor Roque, Kaio Jorge, que é bom jogador pra caramba... E tem o Hulk que eu gosto demais - opinou Donizete em entrevista ao Lance!.
O ex-jogador reforçou ainda o nome de Neymar como principal referência técnica do país visando a próxima Copa do Mundo.
- A gente tem bons jogadores, né? Vinícius Júnior, Neymar. A gente está torcendo para o Neymar voltar. O Neymar tem que estar, pô. O Neymar é um cara que é referência no futebol brasileiro hoje, como o Messi é na Argentina, como Cristiano Ronaldo é de Portugal. Na Seleção Brasileira é o Neymar. Ele tem que estar na Copa - disse.
Nos últimos quatro jogos, a Seleção Brasileira soma duas derrotas, uma vitória e um empate, oscilação preocupante a menos de três meses do início do Mundial.
Contra a França, o ataque foi um fator especialmente frustrante. O quarteto ofensivo formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha não acertou um único chute na meta de Maignan durante toda a primeira etapa.
Provável escalação do Brasil para amistoso contra Croácia
A provável escalação da Seleção Brasileira contra a Croácia é: Bento; Danilo, Marquinhos (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Jr. e João Pedro.
O caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
O Brasil é cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia no Mundial será contra os marroquinos em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
