Neto manda recado para Ramón Díaz e afirma: ‘Corinthians vai para a final’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 00:13 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Maracanã. Após o resultado, o ex-jogador Neto criticou a escolha do técnico Ramón Díaz em entrar com uma equipe mista no confronto.

Na visão do atual comentarista, se o técnico tivesse escalado o time titular, o alvinegro tinha vencido o primeiro confronto contra o clube rubro-negro. Durante a argumentação, ele apontou a melhora da equipe após as entradas de alguns jogadores considerados como titulares, como Carrillo e Yuri Alberto.

- O seu Ramón Diaz deixou de ganhar do Flamengo. Se joga com o time titular, ganhava. No segundo tempo teve três chances para marcar, duas com o Romero. E 1 a 0 foi pouco para o time do Flamengo. O Corinthians tá vivo ainda na Copa do Brasil - disse o ex-jogador durante a transmissão da Rádio Craque Neto.

Além disso, o comentarista ainda aproveitou o momento para alfinetar a torcida do Flamengo. Neto chamou a atenção para o baixo público no Maracanã. Ao todo, 47.052 torcedores foram ao estádio acompanhar a partida.

- A maior torcida do Brasil leva só 40 mil pessoas ao Maracanã? A vai plantar batata. O Corinthians vai passar para a final, se o Ramón Diaz não for covarde e burro do jeito que foi hoje - concluiu.

Após o primeiro jogo, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 20 de outubro, quando vão decidir a classificação para a final. Para ter chances de classificação, o Corinthians precisa vencer o segundo jogo, na Neo Química Arena.