Ramon Diaz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Flamengo, no Maracanã pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 23:08 • Rio de Janeiro

O Corinthians encara o Flamengo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã, nesta quarta-feira (2). Desde o apito inicial, o Timão não fez um bom jogo e acabou levando gol de Alex Sandro aos 32 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a atuação abaixo, o técnico Ramón Díaz não mexeu no time, e isso irritou os torcedores nas redes sociais.

Para a equipe titular, o comandante alvinegro optou por Yuri Alberto no banco e Héctor Hernández no ataque. Apesar de boas defesas de Hugo Souza, o goleiro não conseguiu segurar a avalanche rubro-negra no primeiro tempo. Confira os comentários:

Demite o Ramón Diaz no vestiário. — (@vitorugal.bsky.social) 2024-10-03T01:24:48.553Z

o caro entrou com o time misto em uma semifinal de cdb e não queria que o time tomasse um vareio de bola você é uma piada ramon diaz — bruno (@pezdri.bsky.social) 2024-10-03T01:47:06.680Z

Pior jogo do Ramon Diaz como técnico do Corinthians. Que futebol HORRÍVEL PQP.... — Elyel 🦅 (@elyelsccp.bsky.social) 2024-10-03T01:21:59.974Z