Segurança do presidente do Corinthians sofre tentativa de roubo no Rio de Janeiro; veja

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 13:11 • Rio de Janeiro

Augusto Melo, sofreu uma tentativa de roubo, nesta quarta-feira (2), na orla da praia de Copacabana. O presidente do Corinthians estava junto com seus seguranças quando foi surpreendido por uma moto, com dois homens, que tentaram levar a corrente de um dos seguranças.

➡️Vendas de Malcom no futebol europeu renderam R$ 7,6 milhões ao Corinthians em 2020

O item foi recuperado logo após a tentativa. Augusto e outras pessoas que estavam junto no momento tentaram correr atrás dos homens na moto. O ocorrido foi bem próximo ao hotel onde a delegação do Timão está hospedada.

- Um dos meus seguranças estava com a corrente, tentaram tirar a corrente dele e não conseguiram - contou Augusto Melo.

O motivo da presença do presidente do Corinthians no Rio de Janeiro é a partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O jogo será no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).