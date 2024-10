Gabigol é surpresa de Filipe Luís na escalação do Flamengo diante do Corinthians; confira

Gabigol antes de Flamengo x Athletico-PR (foto: Marcelo Cortes /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 20:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está escalado para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Em sua estreia como técnico do profissional, Filipe Luís surpreendeu e trouxe novidades no time titular, sendo a maior delas a presença de Gabigol.

No treinamento da última terça-feira (1º), como antecipado pelo Lance!, o novo comandante havia optado por Léo Ortiz junto a Léo Pereira na defesa, deixando Fabrício Bruno no banco. Além disso, Plata treinou entre os titulares, com Gabriel no time reserva. No entanto, Filipe escolheu iniciar com o camisa 99.

Desta forma, o Flamengo está escalado para o duelo com o Corinthians no Maracanã com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Gabigol e Bruno Henrique.

A partida de ida das semifinais da Copa do Brasil entre Rubro-Negro e Timão acontece nesta quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. O Corinthians vem de derrota para o São Paulo, que levou o time para a zona de rebaixamento na tabela do Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, venceu o Athletico-PR no último domingo (29) e ocupa o quarto lugar no Campeonato Brasileiro.

