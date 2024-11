Garro acredita que Corinthians pode ser o caminho para a Argentina

Rodrigo Garro vive grande fase no Corinthians. O meia de 26 anos marcou dois gols e foi autor de três assistências na sequência de cinco vitórias consecutivas que afastou o Timão da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com esse desempenho, o argentino voltou a sonhar com uma convocação para a sua seleção.

No último sábado (9), o Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e pulou para a décima colocação do Campeonato Brasileiro. Atualmente, cinco pontos separam o Timão do Red Bull Bragantino, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Rodrigo Garro deu duas assistências no jogo para os gols de Yuri Alberto e Memphis. Após o confronto, o argentino falou sobre o bom momento que vive e a expectativa para que as atuações pelo Corinthians chamem a atenção de Lionel Scaloni, técnico da Argentina.

- É o meu sonho, eu tenho o desejo de jogar na seleção, sei que há ótimos jogadores, mas é o meu sonho e trabalho para isso. Acredito que estou fazendo um bom trabalho e tomara que tudo que está acontecendo no Corinthians, um clube tão grande, seja um caminho para a convocação - disse o argentino em entrevista na zona mista.

Vantagem sobre convocados

Atual campeã do mundo, a Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Lionel Scaloni, técnico do selecionado, mantém a base de jogadores que participou da conquista no Qatar, em 2022.

O único meia convocado que joga na América do Sul é Thiago Almada, do Botafogo, que esteve com o grupo campeão no Qatar. Em ação pelo líder do Brasileirão, o jogador vive um jejum na competição: o último gol marcado no torneio foi contra o Corinthians, em setembro. Desde lá se passaram sete jogos.

Enquanto isso, o período é um dos melhores de Garro no futebol brasileiro. O jogador marcou três gols e deu cinco assistências desde o jogo contra o Botafogo.

A carreira de Garro

Revelado pelo Instituto Córdoba, um clube pequeno da Argentina, se transferiu ao Talleres, um time da primeira divisão do país aos 24 anos. Rodrigo Garro ganhou notoriedade na campanha do vice-campeonato do clube na competição nacional do ano passado. Ao todo, o meia fez 12 gols em 81 jogos pela equipe.

No início deste ano, o atleta se transferiu ao Corinthians. O negócio custou cerca de R$ 29 milhões aos cofres do Timão. Rodrigo Garro fez 57 jogos, 10 gols e deu assistências com a camisa do clube alvinegro.

E a amarelinha?

Mesmo se o sonho de vestir a camisa da Argentina não se concretizar, Rodrigo Garro não pensa em se naturalizar para disputar uma vaga entre os convocados de Dorival Júnior. O meia agradeceu o apoio dos torcedores brasileiro, mas negou qualquer possibilidade.

- Eu não penso (em naturalização), sou argentino, tenho muito carinho pelas pessoas do Brasil que me tratam com tanto carinho desde que cheguei, sou muito agradecido aos torcedores, mas eu sou argentino - disse o jogador.