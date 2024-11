Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 13:02 • São Paulo (SP)

Atacante do Corinthians, Memphis aproveitou a folga após a vitória na última rodada do Brasileirão para visitar o bairro Jardim Santa Cristina, em Santo André. Sua presença atraiu centenas de pessoas ao local.

➡️ Koeman projeta retorno de Memphis à seleção após jogos no Corinthians

De acordo com relatos nas redes sociais, Memphis participou de uma festa na cidade. Em fotos, o atacante aparece de chinelo e bermuda. Ele atendeu aos torcedores presentes, cantou algumas músicas do clube e precisou ser escoltado por seguranças diversas vezes para conseguir se locomover entre a multidão.

Em outra publicação, o jogador aparece fazendo tranças no cabelo, sentado em uma escada e rodeado de pessoas.

O próximo compromisso do Corinthians será apenas no dia 20 de novembro, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, o Timão ocupa atualmente a décima colocação na tabela de classificação e mantém vivo o sonho de disputar a próxima edição da Copa Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Adaptação de Memphis no Brasil

Memphis tem se adaptado rapidamente ao Brasil desde sua chegada ao Corinthians, e o atacante tem se mostrado cada vez mais entrosado com o elenco e com a cultura local. O holandês tem se dedicado a aprender português, com aulas regulares, e busca se integrar ao ambiente do clube.