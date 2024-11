Pedido da CBF à Conmebol não afeta busca do Corinthians pela Libertadores

Nesta terça-feira (12), A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou detalhes do calendário oficial para 2025. Neste documento, a instituição detalhou os critérios para a sua elaboração. Um dos pontos esclarece um ofício enviado à Conmebol que discute mudanças na classificação de clubes brasileiros para a disputa de torneio continentais. Entretanto, isso não afeta os objetivos do Corinthians neste Brasileirão.

As sugestões da CBF incluem a exclusão dos times brasileiros na Pré-Libertadores e a extinção da fase de repescagem na Copa Sul-Americana, disputada pelos segundos colocados na fase de grupos contra eliminados da principal competição continental.

Enviado em setembro de 2024, o pedido só valeria, caso acatado pela confederação sul-americana, no calendário de 2026. Portanto, não afeta a luta do Corinthians por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Planejado durante o ano, a Conmebol divulga seu calendário oficial de competições em setembro do ano anterior. Com isso, seria improvável que o pedido da CBF fosse acatado já para o próximo ano.

O Estatuto do Torcedor, sancionado de maio de 2023, impede que campeonatos tenham o regulamento alterado no decorrer do torneio. Segundo a legislação, se o formato de disputa for alterado depois do início de uma competição, as mudanças devem ser feitas de forma transparente e com ampla comunicação, e não podem prejudicar os direitos dos torcedores ou clubes que já competem.

Luta do Corinthians

Após passar todo o Campeonato Brasileiro disputando contra o rebaixamento, a Fiel começa a sonhar com uma vaga para a próxima Libertadores. Em décimo lugar na tabela, o Corinthians está há seis pontos do Cruzeiro, o sétimo lugar, que teria uma vaga assegurada na fase prévia da competição.

Caso o Botafogo conquiste a Libertadores, contra o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro vença a Copa Sul-Americana, perante ao Racing, o Brasileirão pode render vaga para a Pré-Libertadores para o oitavo e nono colocado.

O Timão ocupa a décima posição com 41 pontos. O oitavo lugar é o Bahia, com 46 pontos, e abaixo está o Vasco da Gama, com 43 pontos na tabela. Com cinco rodadas restantes no Brasileirão, o Corinthians ainda vai enfrentar ambos os clubes na Neo Química Arena