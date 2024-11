Veja os jogadores que vão desfalcar o Corinthians após a Data Fifa

O Corinthians aguarda o dia 20 de novembro para voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro. A interrupção no calendário ocorre devido à Data Fifa, que acontece nesta semana. O Timão vai perder alguns jogadores para a próxima rodada da competição nacional.

Três jogadores do Timão foram convocados para suas seleções: Félix Torres, pelo Equador; Romero, no Paraguai; e José Martínez, que defenderá a Venezuela durante esse período. Todos os atletas atuarão pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A 11ª e 12ª rodadas da competição serão realizadas nos dias 14 e 19 de novembro. O Corinthians joga no dia 20 de novembro e, portanto, vai perder atletas para o confronto contra o Cruzeiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena

Félix Torres

O zagueiro do Corinthians é titular de sua seleção. Na quinta-feira (14), a equipe encara a Bolívia, no Monumental de Guayaquil, no Equador. Cinco dias depois, o selecionado enfrenta a Colômbia, em Barranquilla.

No dia 19, o confronto ocorre às 20h (de Brasília), na noite anterior ao jogo do Timão, que está marcado para a manhã do dia seguinte.

José Martínez

Adversário do Brasil nesta Data Fifa, Martínez também será desfalque contra o Cruzeiro. O jogador possui compromisso contra a Seleção Brasileira na quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), em Maturín. Depois de cinco dias, os venezuelanos enfrentam o Chile, em Santiago, às 21h (de Brasília).

José Martínez é um dos principais jogadores da seleção venezuelana (Photo by JUAN BARRETO / AFP)

Angél Romero

O atacante do Timão possuí uma das logísticas mais complicadas nesta Data Fifa. Na 11ª rodada, o Paraguai encara a Argentina, na quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), em Assunção. A segunda partida do selecionado será contra a Bolívia, na terça-feira (19), às 17h (de Brasília), em El Alto, na Bolívia, com uma altitude que ultrapassa os quatro mil metros.

Decisão para o Corinthians

O Timão encara o Cruzeiro com uma grande responsabilidade. A equipe alvinegra venceu as últimas quatro partidas no Brasileirão e passou a sonhar com uma vaga na Libertadores. Em décimo lugar com 41 pontos, o Corinthians busca ultrapassar os mineiros, que ocupam a sétima posição com seis pontos a mais, para garantir um lugar na próxima edição da competição internacional.