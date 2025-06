Em música intitulada "São Paulo Freestyle", lançada neste sábado (21), Memphis Depay critica e menciona diretamente o nome do Craque Neto. Na letra, o camisa 10 do Corinthians canta: "Talvez toda vez que ele menciona meu nome, ele esteja pagando contas". A resposta do apresentador foi dura e veio durante o programa "Donos da Bola" desta segunda-feira (23).

- Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que todas as vezes que eu falo dele, continuo pagando minhas contas. Eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de seis milhões. Por quê? Porque eu sou fiel torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro pro Corinthians. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você! - exclamou o Craque Neto, em resposta à Memphis.

- Você está jogando em um clube que eu sou ídolo. Você não é ídolo, eu sou. Você não fez nenhum gol em clássico, foi medonho na Libertadores. Quem é você perto de mim no Corinthians?! São pouquíssimos os jogadores de futebol que eu suporto hoje em dia, de tanto que vocês são mesquinhos e individualistas - criticou.

