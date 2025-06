Novamente, fortes chuvas causaram estragos no Rio Grande do Sul, mas também trouxeram histórias de superação. Após precisar sair de sua casa, em Eldorado do Sul, na última semana, o meia-atacante Johann, de 23 anos, marcou o terceiro gol da vitória do Aimoré, por 3 a 1, sobre o Gaúcho, no domingo (22), no Monumental do Cristo Rei, em São Leopoldo, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho Série A-2, a popular Divisão de Acesso.

— Especial demais, diante de tudo que está acontecendo, Deus nos honrar com esse gol. Para mim é muito gratificante, fico muito feliz. Minha família também ficou muito feliz. Isso alivia um pouco a dor deles — comemorou Johann em entrevista ao Lance!.

Na enchente de maio de 2024, casa de Johann ficou submersa

Essa não foi a primeira vez que Johann e sua família precisaram evacuar de casa por conta da água. Na tragédia climática de maio de 2024, a residência ficou submersa.

— Infelizmente já estamos acostumados, é um processo que a gente passa quase todos os anos. Ano passado foi bem pior. Graças a Deus esse ano não foi tão complicado igual ao ano passado, mas mesmo assim a gente teve que sair. A nossa casa está com água nos pés, então não teve como ficar lá. Iria atrapalhar na questão de treinos — conta Johann.

Com a diminuição das chuvas, o jogador acredita que, entre quarta (25) e quinta-feira (26) será possível retornar para casa. Por ora, ele está alojado na residência de sua avó, em Cachoeirinha, também na região metropolitana de Porto Alegre. Além de Deus e da família, Johann se sustenta no apoio dos companheiros de Aimoré, que é líder isolado da segunda divisão gaúcha, com 19 pontos em oito jogos.

