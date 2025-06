Memphis Depay não conteve as fortes opiniões na letra de sua nova música "São Paulo freestyle". Na canção, o atacante do Corinthians homenageou o título paulista de 2025, mencionou Neymar e criticou o Craque Neto como comentarista. Confira a repercussão da alfinetada na web;

Neto agindo como um louco, como se talvez ele estivesse apaixonado pelo jogo.

Ou talvez toda vez que ele menciona meu nome, ele esteja pagando contas.

Acho que todos nós sabemos a resposta. São Paulo freestyle - Memphis Depay

São Paulo freestyle - Memphis Depay (tradução)

Quando as pessoas falam demais, acabam em uma lista.

Temos dinheiro suficiente para a guerra e experiência.

Minha mente está em paz, mas não se confunda.

Tenho pessoas que me amam de verdade.

Conheço pessoas que odeiam, mas que se abraçam.

Como se Deus não fosse real.

Neto agindo como um louco, como se talvez ele estivesse apaixonado pelo jogo.

Ou talvez toda vez que ele menciona meu nome, ele esteja pagando contas.

Acho que todos nós sabemos a resposta.

Olha os diamantes no meu peito, eles estão dançando.

A vida é sobre equilíbrio, então você sabe onde eu estou.

Na p***a da bola, você sabe que eu jogo como Memphis.

Sou um negro rico e humilde com um coração limpo.

Conversando comigo mesmo no espelho quando acordo.

Espero em um helicóptero dizer aos meus atiradores para esperarem no carro.

Vejo uma "poker face" de longe, especialmente quando estou com o Neymar.



Levou 6 anos, estou aqui há apenas 6 meses. (referência ao jejum de títulos de Paulistão do Corinthians)

