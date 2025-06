Início do Botafogo empolga jornalistas e Igor Jesus ganha destaque

Na opinião de diversos jornalistas, o Botafogo começa melhor e dominando o duelo contra o Atlético de Madrid, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O destaque do primeiro tempo fica por conta de Igor Jesus, que criou a jogada mais perigosa do jogo. No lance, a finalização de Savarino parou em uma grande defesa de Oblak, goleiro do Madrid.

Botafogo e Atlético de Madrid se enfrentam no Rose Bowl, pela terceira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Para o duelo decisivo, o técnico Renato Paiva manteve o time que venceu o Paris Saint-Germain na última quinta-feira.

Botafogo e Atlético de Madrid decidem vaga no Grupo B (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Simulador Lance! Cenários para classificação alvinegra

Vitória sobre o Atlético de Madrid - classificado em 1º Lugar

Empate com o Atlético de Madrid - classificado em 1º Lugar

Derrota por até dois gols de diferença e vitória do PSG - classificado em 2º Lugar

Derrota por até dois gols de diferença e empate do PSG - classificado em 2º Lugar

Derrota por mais de dois gols de diferença e empate do PSG - classificado em 2º Lugar