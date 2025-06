Especialista explica porque árbitros brasileiros apitam Mundial melhor que Brasileirão

A atuação dos árbitros brasileiros, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel, no Mundial de Clubes, tem sido bastante elogiada no geral. Segundo o especialista em arbitragem, Paulo Caravina do Sou do Apito, isto tem explicação. Confira a análise do especialista;

- Os Árbitros tem retaguarda, aqui no Brasil a CBF e a comissão punem os árbitros ao invés de jogadores e times. Outro fator para a nossa percepção de que os árbitros brasileiros estão indo bem, é que eles estão apitando jogos que não mexem com o Passional do torcedor brasileiro - argumentou.

- O fato do Ramon já ter errado contra o seu time, faz você pensar que ele é um mal árbitro e não, Ramon é um dos melhores árbitros do Mundo atualmente. (Não vou te convencer, mas é a FIFA que acha isso) - concluiu.

Árbitros brasileiros no Mundial de Clubes

Wilton Pereira Sampaio é um nome já conhecido da arbitragem internacional e participou da Copa de 2022. Já Ramon Abatti Abel vem se consolidando como um dos principais nomes da nova geração no Brasil. Ambos os árbitros brasileiros foram convocados pela Fifa para representar o país nos Estados Unidos.