No início do primeiro tempo, o PSG quase viu o Seattle Sounders abrir o placar no estádio Lumen Field, pela 3ª rodada do Mundial de Clubes. O goleiro Donnarumma, um dos grandes destaques da equipe parisiense, tentou sair da grande área driblando, mas se atrapalhou e quase entregou um gol para equipe rival. Assista ao lance;

Como foi o 1º gol do PSG?

Apesar da falha do goleiro, o PSG não se deixou abalar e abriu o placar do jogo. Aos 34 minutos, Nuno Mendes cobrou escanteio, a bola foi rebatida, Vitinha mirou na direção do gol em chute muito forte que desviou em Khvicha Kvaratskhelia e morreu dentro do gol.

🔢 Situação do Grupo B

Botafogo (6 pts | saldo +2): Classifica com vitória, empate, derrota por até 2 gols, ou até derrota por 3 gols desde que o PSG não vença.

Paris Saint-Germain (3 pts | saldo +3):

Avança com vitória, empate e derrota do Atlético, ou pode perder por até 2 gols, desde que o Botafogo vença sua partida.

Atlético de Madrid (3 pts | saldo -2):

Precisa vencer e torcer por tropeço do PSG; ou empatar com derrota do PSG; ou vencer por 3 ou mais gols e contar com vitória do PSG.

Seattle Sounders (0 pt | saldo -3):

Só se classifica se vencer o PSG por 3 gols de diferença e o Atlético perder do Botafogo.