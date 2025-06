Superstição: torcedores do Palmeiras mantêm rituais para vencer time de Messi

Palmeiras e Inter Miami se enfrentam nesta segunda-feira (23), mas, para muitos alviverdes, a bola não rola sozinha. Diante de um adversário que traz consigo grandes nomes do futebol como Messi e Suárez, as superstições ganham protagonismo. Da mesma cueca da sorte a não gritar gol antes da hora, a torcida do Verdão aposta em seus amuletos para garantir a vitória.

O trio de amigos João Candela, Guilherme Cavini e Vincenzo estava presente nos arredores do Allianz Parque na última quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, para assistir a Palmeiras e Al-Ahly, junto a muitos outros torcedores. Cada um têm sua superstição e irão mantê-las para o confronto contra a equipe americana.

— A minha superstição é que o Abel escale três volantes em cima do Lionel Messi. Como o Felipão faria — disse João Candela.

— Além da superstição da cueca, a superstição de não comer carne de porco no dia de jogo do Palmeiras. Ela sempre permanece, sempre está ali com a gente — comentou Guilherme Cavini.

— Não falar gol antes da hora, porque a gente viu hoje (quinta) não deu muito certo — completou Vincenzo.

Torcedores do Palmeiras do lado de fora do Allianz Parque durante Palmeiras e Al-Ahly (Foto: Isabella Zuppo / Lance!)

A torcedora Luana Papili, que mora em Jundiaí, também estava com a família no Allianz Parque, em São Paulo, para torcer.

— A superstição é sempre vir com o boné da Mancha — comentou Luana, enquanto usava o mesmo boné da torcida organizada, assim como sua filha e marido.

Palmeiras no Mundial de Clubes:

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes com empate sem gols diante do Porto, de Portugal, na primeira rodada, apresentando uma boa performance e pressionando o adversário até o fim. Na segunda rodada, o Verdão venceu por 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, com um gol contra e outro de Flaco López, em jogada trabalhada com Maurício.